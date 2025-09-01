Hà Nội

Kinh doanh

Bí quyết tài chính ai cũng học được để giàu lên của Warren Buffett

Bí quyết tài chính của Warren Buffett không hề cao siêu, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để xây dựng con đường tài chính vững chắc, dần trở nên giàu có.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại và Chủ tịch Berkshire Hathaway, từ lâu đã được mệnh danh là “nhà hiền triết xứ Omaha”. Ông không chỉ là một trong những người giàu nhất thế giới mà còn là hình mẫu về cách quản lý tiền bạc thông minh. Điều đáng chú ý, những nguyên tắc tài chính giúp Buffett thành công không phải là điều quá xa vời – ai cũng có thể học và áp dụng để cải thiện tình hình tài chính của mình.

Tiết kiệm và giản dị

Mặc dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Buffett vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 tại Omaha. Ông không chạy theo xa xỉ mà tập trung vào giá trị thực. Triết lý “sống dưới khả năng của mình” giúp ông có nguồn vốn để đầu tư.

Bài học cho mọi người là hãy quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm để tạo vốn dài hạn thay vì tiêu xài cho những thứ không cần thiết.

ty-phu.jpg
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ảnh: BI

Đầu tư dài hạn thay vì đầu cơ

Buffett luôn nhấn mạnh: “Thị trường chứng khoán là công cụ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” Ông không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng bền vững, sau đó nắm giữ lâu dài.

Bất kỳ ai cũng có thể áp dụng tư duy này: thay vì hy vọng “đánh nhanh thắng nhanh”, hãy tập trung vào đầu tư bền vững, như quỹ chỉ số, cổ phiếu ổn định hoặc bất động sản lâu dài.

Không ngừng học hỏi

Buffett dành 80% thời gian trong ngày để đọc sách, báo cáo tài chính và tài liệu kinh tế. Ông tin rằng kiến thức chính là tài sản sinh lời vô hạn.

Với người bình thường, việc trau dồi hiểu biết tài chính, học cách quản lý chi tiêu, đầu tư hay nắm bắt xu hướng kinh tế cũng sẽ mang lại lợi thế lâu dài.

Kiểm soát nợ nần

Warren Buffett từng nói: “Nếu bạn đang ở trong một chiếc hố, điều đầu tiên cần làm là ngừng đào.” Ông khuyên mọi người tránh xa các khoản nợ tiêu dùng, đặc biệt là thẻ tín dụng với lãi suất cao. Thay vì dựa vào vay mượn, hãy học cách tiêu dùng thông minh và chỉ vay khi chắc chắn có khả năng trả.

Kỷ luật và kiên nhẫn

Sự giàu có của Buffett không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của hàng chục năm đầu tư kỷ luật và kiên nhẫn.

Đây là bài học quan trọng nhất: giàu có không phải nhờ may mắn, mà nhờ sự kiên trì theo đuổi chiến lược đúng đắn.

