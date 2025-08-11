Hà Nội

Thói quen tiết kiệm không khác dân thường của tỷ phú thế giới

Kinh doanh

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, song nhiều tỷ phú thế giới vẫn giữ thói quen sống rất tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft không mấy quan tâm đến các xu hướng thời trang. Dù sở hữu 116 tỷ USD, Bill Gates vẫn thường sử dụng một chiếc đồng hồ giá khoảng 10 USD (260.000đồng), theo Politico. Ảnh: WSJ
Ngoài ra, Bill Gates cũng thường xuất hiện trong trang phục giản dị với áo len cổ chữ V cùng áo sơ mi có cổ. Ảnh: WSJ
Nhiều năm nay, tỷ phú Mỹ Warren Buffett vẫn thường ăn sáng tại một tiệm đồ ăn nhanh. Phần ăn mỗi ngày phụ thuộc vào sự lên xuống của giá cổ phiếu mà ông đầu tư. Ảnh: BI
Nếu cổ phiếu tăng, ông sẽ ăn bánh mì thịt xông khói, trứng, phô mai giá 3,17 USD (83.000 đồng). Nếu giảm, nhà đầu tư huyền thoại ăn món đơn giản hơn giá 2,61 USD (68.000 đồng), theo Yahoo Finance. Ảnh: BI
Buffett hiện vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 tại Omaha (Nebraska) và chưa từng muốn chuyển sang biệt thự đắt tiền hơn. Ảnh: Fancy Pants Homes
Chiếc ô tô của nhà đầu tư huyền thoại cũng không phải siêu xe đời mới, vẫn là xe cũ. Ảnh: USA Today
Michael Bloomberg - “ông trùm” đế chế truyền thông Bloomberg, người sở hữu khối tài sản 109 tỷ USD, được cho là đã đi hai đôi giày đen đến công ty trong suốt hơn 10 năm. Ảnh: Condé Nast Traveler
Vị tỷ phú cho biết: “Khi giày hỏng, chúng ta vẫn có thể thay đế, đóng lại gót. Đâu nhất thiết phải bỏ đi để mua đôi mới”. Ảnh: Bloomberg
Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg thường xuyên xuất hiện với hình ảnh cực kỳ giản dị, trong chiếc áo phông, quần jeans. Ảnh: BI
Năm 2020, Mark Zuckerberg từng khiến công chúng bất ngờ khi bị bắt gặp cùng vợ Priscilla Chan đến Costco, một chuỗi siêu thị giá rẻ ở Mỹ để săn tivi giảm giá. Ảnh: DM
Bên cạnh những bữa tiệc xa hoa trên du thuyền, tỷ phú Jeff Bezos vẫn có những khoản chi tiêu bình dân. Ảnh: BI
Tại văn phòng làm việc, Jeff Bezos sử dụng chiếc bàn làm việc được tái chế từ những cánh cửa cũ đã hỏng. Đây là chiếc bàn đi theo ông từ những ngày đầu tiên lập nghiệp. Ảnh: Money
