Bí mật đằng sau những hòn đảo riêng xa hoa của giới tỷ phú

Kinh doanh

Bí mật đằng sau những hòn đảo riêng xa hoa của giới tỷ phú

Các tỷ phú đã biến những hòn đảo riêng thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ, là chốn trú ẩn không ai chạm tới.

Khu nghỉ dưỡng đảo Laucala từng thuộc sở hữu của Dietrich Mateschitz – đồng sáng lập Red Bull. Ông mua lại từ gia tộc Forbes năm 2003 với giá 10 triệu USD và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng siêu sang. Ảnh: BI
Khu nghỉ dưỡng đảo Laucala từng thuộc sở hữu của Dietrich Mateschitz – đồng sáng lập Red Bull. Ông mua lại từ gia tộc Forbes năm 2003 với giá 10 triệu USD và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng siêu sang. Ảnh: BI
Đảo rộng hơn 3.500 mẫu Anh với rừng mưa nguyên sơ, bãi cát trắng mịn và sân golf 18 lỗ. Ảnh: New York Post
Đảo rộng hơn 3.500 mẫu Anh với rừng mưa nguyên sơ, bãi cát trắng mịn và sân golf 18 lỗ. Ảnh: New York Post
Sau khi Mateschitz qua đời, con trai ông – Mark Mateschitz – thừa hưởng khối tài sản khổng lồ và tiếp tục giữ Laucala như biểu tượng xa hoa gia tộc. Ảnh: Designboom
Sau khi Mateschitz qua đời, con trai ông – Mark Mateschitz – thừa hưởng khối tài sản khổng lồ và tiếp tục giữ Laucala như biểu tượng xa hoa gia tộc. Ảnh: Designboom
Tỷ phú Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle, đã chi tới 300 triệu USD để mua hòn đảo Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii vào năm 2012. Ảnh: BI
Tỷ phú Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle, đã chi tới 300 triệu USD để mua hòn đảo Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii vào năm 2012. Ảnh: BI
Lanai sở hữu hai khu nghỉ dưỡng 5 sao, thị trấn nhỏ 3.200 cư dân và hàng chục nghìn mẫu đất gần như nguyên sơ. Ảnh: BI
Lanai sở hữu hai khu nghỉ dưỡng 5 sao, thị trấn nhỏ 3.200 cư dân và hàng chục nghìn mẫu đất gần như nguyên sơ. Ảnh: BI
Đáng chú ý, Larry Ellison còn lên kế hoạch 30 năm phát triển hạ tầng, xây trường đại học, xưởng phim và khu dân cư mới. Ảnh: Getty
Đáng chú ý, Larry Ellison còn lên kế hoạch 30 năm phát triển hạ tầng, xây trường đại học, xưởng phim và khu dân cư mới. Ảnh: Getty
Hai anh em tỷ phú Barclay – từng là chủ sở hữu tờ The Telegraph và khách sạn Ritz London, đã mua lại đảo Brecqhou năm 1993. Ảnh: BI
Hai anh em tỷ phú Barclay – từng là chủ sở hữu tờ The Telegraph và khách sạn Ritz London, đã mua lại đảo Brecqhou năm 1993. Ảnh: BI
Họ chi hàng triệu USD cải tạo cảnh quan, xây hồ nước, trồng vườn nho, dựng một lâu đài. Ảnh: BCC
Họ chi hàng triệu USD cải tạo cảnh quan, xây hồ nước, trồng vườn nho, dựng một lâu đài. Ảnh: BCC
Tuy nhiên, sau khi Sir David qua đời năm 2021, em trai ông vướng mâu thuẫn gia đình, khiến tương lai đảo Brecqhou trở nên mờ mịt. Ảnh: JustLuxe
Tuy nhiên, sau khi Sir David qua đời năm 2021, em trai ông vướng mâu thuẫn gia đình, khiến tương lai đảo Brecqhou trở nên mờ mịt. Ảnh: JustLuxe
Tỷ phú Richard Branson mua Necker Island năm 1979 chỉ với 120.000 USD và biến nơi này thành “thánh địa nghỉ dưỡng” của giới siêu sao. Ảnh: BI
Tỷ phú Richard Branson mua Necker Island năm 1979 chỉ với 120.000 USD và biến nơi này thành “thánh địa nghỉ dưỡng” của giới siêu sao. Ảnh: BI
Dù từng bị hỏa hoạn và bão phá hủy, ngôi nhà chính đã được xây dựng lại nguy nga. Ảnh: Virgin Limited Edition
Dù từng bị hỏa hoạn và bão phá hủy, ngôi nhà chính đã được xây dựng lại nguy nga. Ảnh: Virgin Limited Edition
Hoàng Minh (tổng hợp)
#đảo riêng tỷ phú #khu nghỉ dưỡng xa xỉ #đảo Laucala #tài sản tỷ phú Red Bull #đảo Lanai Hawaii #đầu tư bất động sản đảo

