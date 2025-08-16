Hà Nội

Bí quyết “con bò tím” giúp MrBeast xây đế chế 700 triệu USD

Số hóa

Bí quyết “con bò tím” giúp MrBeast xây đế chế 700 triệu USD

MrBeast kiếm 4 triệu USD chỉ trong 28 ngày nhờ chiến lược “con bò tím” độc đáo, nhưng toàn bộ tiền đều do mẹ quản lý và tái đầu tư.

Thiên Trang (TH)
MrBeast, tên thật Jimmy Donaldson, sở hữu hơn 366 triệu người đăng ký YouTube.
Anh nổi tiếng với các video quy mô khủng, từ “Squid Game” đời thực đến thử thách tặng tiền mặt.
Doanh thu đến từ quảng cáo, tài trợ thương hiệu, bán hàng, cấp phép nội dung và hợp tác truyền hình.
Chỉ trong 28 ngày, anh kiếm được 4 triệu USD, nhưng mọi khoản tiền đều do mẹ nắm giữ.
Bí quyết thành công được anh gọi là “hiệu ứng con bò tím” – tạo nội dung độc đáo, khó quên giữa biển video nhàm chán.
Mỗi video tiêu tốn hàng triệu USD cho bối cảnh, đạo cụ và thí sinh, nhưng được tái đầu tư toàn bộ.
Ông Vince Miller, giảng viên về văn hoá và xã hội học tại ĐH Kent ở Anh, nhận định sức hút của MrBeast đến từ phong cách bình dân, thử thách mạo hiểm và từ thiện sáng tạo.
Mục tiêu của anh trong năm 2024 là đạt 700 triệu USD doanh thu, gấp ba lần năm trước.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
