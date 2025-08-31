Bí kíp khám phá triển lãm 80 năm tại Đông Anh không lo lạc đường, mỏi chân

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc tại Đông Anh mang đến trải nghiệm lịch sử, văn hóa, công nghệ và ẩm thực, thu hút du khách dịp lễ 2/9.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, huyện Đông Anh (Hà Nội), từ ngày 28/8 đến 5/9, là sự kiện quy mô lớn, mang đến cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và công nghệ. Không chỉ thu hút những người yêu thích nghiên cứu lịch sử, triển lãm còn là điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp lễ 2/9 này.

Ảnh Hà Nội 24H

Di chuyển đến triển lãm

Xe buýt: Hơn 20 tuyến xe buýt đặc biệt phục vụ triển lãm, kết nối từ các khu vực trong thành phố và sân bay Nội Bài. Các tuyến như 96TC, 31TC1, 32TC1, 23TC, 90TC… hoạt động từ 5h sáng đến 22h15, với tần suất từ 40 – 65 phút một chuyến. Trên xe đều có biển hiệu "Xe phục vụ Trung tâm Triển lãm Việt Nam", giúp du khách dễ dàng nhận diện.

Xe công nghệ: Nếu du khách không có phương tiện riêng, xe công nghệ là lựa chọn rất thuận tiện. Chỉ cần đặt xe là du khách sẽ đến được triển lãm với giá cố định và không phải lo ngại tình trạng tắt app hay bị tính phí cao.

Ảnh Thanh Thuy Pham

Xe cá nhân: Đối với những ai chọn đi xe riêng, lưu ý rằng khu vực bãi đỗ xe rất rộng và các bãi đỗ có hình dạng giống nhau, không có biển tên. Do đó, du khách nên chụp ảnh lại vị trí bãi đỗ hoặc xác định cổng vào ngay từ đầu để tránh mất thời gian đi tìm lại xe.

Lưu ý thêm, nếu du khách đi từ cầu Chương Dương, cần lưu ý sẽ phải vòng một đoạn dài. Từ cầu Nhật Tân, đường vào sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Hành trình tham quan: Khám phá không gian triển lãm

Triển lãm được chia thành hai khu vực chính: khu trong nhà và khu ngoài trời.

Khu trong nhà: Tòa nhà triển lãm Kim Quy với sảnh chính mô phỏng hình đầu rùa, cùng 8 sảnh phụ xung quanh tạo thành vòng tròn. Đây là không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ, lịch sử và những di sản quý giá của đất nước.

Ảnh Hà Vi

Khu ngoài trời: Được chia thành bốn khu vực (Đông – Tây – Nam – Bắc), nơi trưng bày các khí tài quân sự, máy bay, ô tô cùng nhiều gian hàng đặc sắc của các tỉnh thành.

Vì diện tích rất rộng, du khách nên quét mã QR tại sảnh chính để tải bản đồ triển lãm hoặc tham khảo các sơ đồ trong khuôn viên để chủ động lên kế hoạch tham quan.

Đặc biệt, check-in tại các điểm nổi bật là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, vì những điểm chụp hình đẹp thường có đông người xếp hàng, du khách nên lựa chọn trước những vị trí yêu thích để không mất thời gian chờ đợi.

Ảnh Hà Vi

Trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời

Khám phá triển lãm không thể thiếu những món ăn ngon.

Khu trong nhà: Nằm ở tầng 2 sảnh chính, là nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn nhẹ, đồ uống.

Khu ngoài trời: Đặc sản ba miền, những món ăn nổi tiếng từ Bắc đến Nam sẽ khiến du khách mê mẩn, từ bún chả Hà Nội, bánh xèo Nam Bộ đến các món đặc sản miền Trung.

Ảnh Hà Vi

Ngoài ra, nếu du khách muốn tiết kiệm chi phí, có thể mang theo đồ ăn nhẹ từ nhà và nghỉ ngơi ở các khu vực công cộng.

Đừng quên mang theo bình nước cá nhân, vì triển lãm có nhiều điểm nước uống miễn phí phục vụ du khách.

Trang phục và thời tiết Hà Nội

Với diện tích rộng lớn của triển lãm, du khách sẽ phải đi bộ khá nhiều, vì vậy hãy chọn giày bệt và trang phục thoải mái để thuận tiện di chuyển.

Nếu du khách yêu thích chụp ảnh, lưu ý rằng nhiều background của triển lãm có màu đỏ, do đó, trang phục một màu như trắng, đen hay xanh sẽ giúp du khách nổi bật hơn trong những bức hình.

Hà Nội cuối tháng 8 và đầu tháng 9 có thời tiết mưa nắng thất thường, vì vậy đừng quên mang theo ô hoặc áo mưa mỏng để tránh bị gián đoạn trong chuyến tham quan.