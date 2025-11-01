Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khai quật cung điện Aztec, hé lộ bí mật khó tin

Kho tri thức

Khai quật cung điện Aztec, hé lộ bí mật khó tin

Các nhà khảo cổ đã khai quật tàn tích một cung điện Aztec - công trình bị người Tây Ban Nha phá hủy để lấy vật liệu dùng xây nhà cho Hernán Cortés.

Tâm Anh (theo ATI)
Bên dưới tòa nhà Nacional Monte de Piedad ở giữa quảng trường trung tâm thủ đô Mexico City là tàn tích một cung điện cổ của người Aztec. Nền văn minh Aztec phát triển mạnh ở miền trung Mexico trong khoảng thời gian từ năm 1300 - 1521. Ảnh: INAH.
Bên dưới tòa nhà Nacional Monte de Piedad ở giữa quảng trường trung tâm thủ đô Mexico City là tàn tích một cung điện cổ của người Aztec. Nền văn minh Aztec phát triển mạnh ở miền trung Mexico trong khoảng thời gian từ năm 1300 - 1521. Ảnh: INAH.
Cung điện của người Aztec được phát hiện trong quá trình kiểm tra của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH). Các chuyên gia đã phát hiện những phiến đá bazan trên khu đất mà họ tin rằng là một phần của sân chính thuộc cung điện. Ảnh: Wikimedia Commons.
Cung điện của người Aztec được phát hiện trong quá trình kiểm tra của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH). Các chuyên gia đã phát hiện những phiến đá bazan trên khu đất mà họ tin rằng là một phần của sân chính thuộc cung điện. Ảnh: Wikimedia Commons.
Theo các chuyên gia, sau khi chinh phục Aztec, nhà chinh phạt người Tây Ban Nha Hernán Cortés có thể đã sai người phá hủy cung điện và dùng những vật liệu đó để xây ngôi nhà cho mình. Ảnh: Raúl Barrera R. / PAU-INAH.
Theo các chuyên gia, sau khi chinh phục Aztec, nhà chinh phạt người Tây Ban Nha Hernán Cortés có thể đã sai người phá hủy cung điện và dùng những vật liệu đó để xây ngôi nhà cho mình. Ảnh: Raúl Barrera R. / PAU-INAH.
Khám phá này cung cấp thông tin lịch sử về một nền văn minh đã biến mất từ ​​lâu và hiểu biết sâu sắc về cách đế chế Aztec thay đổi như thế nào khi người Tây Ban Nha xâm chiếm. Ảnh: thehistoryblog.
Khám phá này cung cấp thông tin lịch sử về một nền văn minh đã biến mất từ ​​lâu và hiểu biết sâu sắc về cách đế chế Aztec thay đổi như thế nào khi người Tây Ban Nha xâm chiếm. Ảnh: thehistoryblog.
Cung điện được xây dựng cho nhà cai trị Aztec là Axayáctl - nhà cầm quyền từ năm 1469 - 1481. Con trai của Axayáctl là Moctezuma II - một trong những người cai trị cuối cùng của đế chế Aztec và qua đời vào năm 1520. Ảnh: thehistoryblog.
Cung điện được xây dựng cho nhà cai trị Aztec là Axayáctl - nhà cầm quyền từ năm 1469 - 1481. Con trai của Axayáctl là Moctezuma II - một trong những người cai trị cuối cùng của đế chế Aztec và qua đời vào năm 1520. Ảnh: thehistoryblog.
Mặc dù các nhà khảo cổ học đã xác định được một số phần của cung điện trong 20 năm qua nhưng việc tìm thấy nền móng của công trình gần đây là một cột mốc quan trọng. Ảnh: thehistoryblog.
Mặc dù các nhà khảo cổ học đã xác định được một số phần của cung điện trong 20 năm qua nhưng việc tìm thấy nền móng của công trình gần đây là một cột mốc quan trọng. Ảnh: thehistoryblog.
Theo giới nghiên cứu, cung điện của hoàng đế Axayáctl từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm cả cái chết của nhà vua Moctezuma. Ảnh: thehistoryblog.
Theo giới nghiên cứu, cung điện của hoàng đế Axayáctl từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm cả cái chết của nhà vua Moctezuma. Ảnh: thehistoryblog.
Ngoài tàn tích cung điện, các chuyên gia còn tìm thấy tàn tích của một ngôi nhà do Hernán Cortés xây dựng sau khi Tenochtitlan sụp đổ vào năm 1521. Người Tây Ban Nha đã ra lệnh cho người Aztec phá hủy các đền thờ và cung điện của họ sau khi đế chế này sụp đổ. Ảnh: thehistoryblog.
Ngoài tàn tích cung điện, các chuyên gia còn tìm thấy tàn tích của một ngôi nhà do Hernán Cortés xây dựng sau khi Tenochtitlan sụp đổ vào năm 1521. Người Tây Ban Nha đã ra lệnh cho người Aztec phá hủy các đền thờ và cung điện của họ sau khi đế chế này sụp đổ. Ảnh: thehistoryblog.
Không những vậy, người Tây Ban Nha còn sử dụng chính những vật liệu từ các công trình bị phá dỡ trên để xây dựng nên những công trình hoàn toàn mới, giống như ngôi nhà của Hernán Cortés. Ảnh: thehistoryblog.
Không những vậy, người Tây Ban Nha còn sử dụng chính những vật liệu từ các công trình bị phá dỡ trên để xây dựng nên những công trình hoàn toàn mới, giống như ngôi nhà của Hernán Cortés. Ảnh: thehistoryblog.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#tàn tích cung điện #cung điện #đế chế Aztec

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT