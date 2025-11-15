Hà Nội

Bí ẩn mộ đá khổng lồ 5.000 tuổi được xây chuẩn xác đến khó tin

Kho tri thức

Bí ẩn mộ đá khổng lồ 5.000 tuổi được xây chuẩn xác đến khó tin

Giữa vùng Andalusia nắng gió, cụm mộ đá Antequera đứng sừng sững như chứng nhân của nền văn minh tiền sử châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Mộ đá Antequera gồm ba công trình lớn. Đó là Dolmen de Menga, Dolmen de Viera và tháp đá El Romeral. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng khoảng 5.000 năm trước Công nguyên. Đây là một trong những quần thể mộ đá lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Là kỳ công kỹ thuật đỉnh cao thời tiền sử. Những tảng đá nặng hàng chục tấn được vận chuyển và xếp đặt thủ công. Không cần vữa, các phiến đá được cân bằng hoàn hảo bằng trọng lực. Ảnh: Pinterest.
Các mộ đá được định hướng theo vị trí mặt trời và núi thiêng. Điều này phản ánh tín ngưỡng vũ trụ của cư dân cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Người cổ đại dùng nơi này cho nghi lễ tang lễ và thờ cúng. Bên trong từng mộ đá chứa di cốt và đồ gốm hiến tế. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay, Antequera trở thành điểm du lịch khảo cổ nổi tiếng.Tại nơi đây, bên cạnh các mộ đá, du khách còn có thể khám phá vùng đồi có cảnh quan đẹp và bảo tàng gắn với di tích. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2016. Đây là niềm tự hào của khảo cổ học Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Mộ đá cổ Tây Ban Nha #Văn minh tiền sử châu Âu #Kỹ thuật xây dựng cổ đại #Nghi lễ tang lễ cổ đại #Di tích UNESCO Antequera #Kiến trúc đá cổ đại

