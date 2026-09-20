Bí ẩn 'lạnh người' trong Tử Cấm Thành

Dù là địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách khi tới Bắc Kinh (Trung Quốc), Tử Cấm Thành vẫn là một trong những địa điểm bí ẩn với những chuyện ly kỳ.

Tử Cấm Thành với diện tích 720.000 mét vuông và có 9.999 gian phòng. Đặc biệt người Trung Quốc còn quan niệm số 9 là con số may mắn, tượng trưng cho Hoàng đế. Con số này thể hiện sự viên mãn, tròn đầy.

Xây dựng Tử Cấm Thành 9.999 phòng là tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối và sự vương giả của bậc đế vương. Vậy nên cũng chỉ có Hoàng đế mới có quyền sử dụng con số 9 quyền lực này trong xây dựng kiến trúc, lăng tẩm.

Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 tới năm 1420. Thời xưa không chỉ vua cùng thành viên trong hoàng tộc, Tử Cấm Thành còn là nơi ở của các cung tần, mỹ nữ, nô tì, thái giám… Chính vì thế, có hàng nghìn người đã bị giết hại trong thời gian sinh sống tại đây, chưa kể số người thiệt mạng để xây dựng nên cung điện này.

Nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là bộ phận người cao tuổi tin rằng đây là nơi diễn ra nhiều tội ác, những cái chết vĩnh viễn không được điều tra nguyên nhân. Đó cũng là lý do, cố cung luôn nằm trong top điểm đến rùng rợn tại thủ đô Bắc Kinh.

Điều thú vị cứ vào buổi chiều tà, Tử Cấm Thành dường như trở thành một nơi khác. Dù ban ngày thời tiết có đẹp đến đâu thì chiều đến không khí cũng trở nên âm u, lạnh lẽo. Có lẽ, vì thế mà Tử Cấm Thành không bao giờ mở cửa muộn quá 16h10 hay mở xuyên đêm. Điều đáng nói bức ảnh được cho là chụp lại hiện tượng kỳ quái bên trong Tử Cấm Thành.

Một điểm đáng chú ý, thỉnh thoảng người ta những thấy bóng trắng lởn vởn trong Tử Cấm Thành, thậm chí còn nghe được cả tiếng cười của phụ nữ và tiếng sáo khi màn đêm buông xuống.

Nhiều bí ẩn trong Tử Cấm Thành vẫn chưa có lời giải. Ảnh minh họa.

Những người làm nhiệm vụ canh gác ở khu vực này kể lại, họ từng thấy một người phụ nữ đi lang thang trong đêm. Họ gọi nhưng người này không dừng lại nên đã đuổi theo đến một ngõ cụt. Khi người phụ nữ dừng bước và quay đầu lại, những người gác cổng gần như ngất xỉu vì người này không có mặt mà chỉ có mái tóc.

Một du khách khác thì tiết lộ, có lần anh tới dự một buổi triển lãm đồ trang sức từng được sử dụng tại Tử Cấm Thành. Khi đêm về, vị khách liên tục nghe thấy tiếng gọi và lời thì thầm: "Những món đồ trang sức đó là của ta". Đây thực sự là một câu chuyện đầy bí ẩn và đáng sợ.

Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ cuộc điều tra hay nghiên cứu khoa học chính thức nào lý giải hiện tượng này. Vì thế, bức màn bí ẩn về những câu chuyện kỳ lạ xuất hiện khi màn đêm buông xuống Tử Cấm Thành vẫn chưa được vén lên, thậm chí ngày càng khiến nhiều người tò mò hơn.

Dù những lời đồn đó là sản phẩm của trí tưởng tượng nhằm thu hút du khách hay ẩn chứa một phần sự thật, Tử Cấm Thành vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn hàng triệu người mỗi năm. Ngay cả với những ai không tin vào yếu tố huyền bí hay rùng rợn, nơi đây vẫn là địa danh không thể bỏ qua khi đặt chân tới Bắc Kinh.