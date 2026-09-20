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Kho tri thức

Loài cây cho gỗ kỳ lạ: Nặng như đá và hoa văn như da rắn

Trong những khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ, có một loài cây tạo ra thứ gỗ đặc biệt đến mức mỗi miếng cắt giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Thanh Bình (tổng hợp)

Gỗ rắn (snakewood) có tên khoa học là Brosimum guianense, là một loài cây thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), phân bố ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ, đặc biệt tại khu vực Guyana, Suriname, Guiana thuộc Pháp và Brazil.

Ảnh: plantiary

Tên “gỗ rắn” không xuất phát từ hình dáng thân cây mà đến từ hoa văn cực kỳ đặc biệt của phần gỗ lõi. Gỗ có màu nâu đỏ đến đỏ sẫm, trên đó xuất hiện những đốm hoặc đường màu đen ngoằn ngoèo, đôi khi giống hệt hoa văn trên da rắn. Một số đường vân lại trông như chữ viết, ký hiệu hoặc những nét vẽ cổ xưa, vì vậy loài cây này còn có tên thương mại “Letterwood”.

Ảnh: ebay

Điều đáng kinh ngạc hơn nằm ở trọng lượng. Gỗ của Brosimum guianense có khối lượng riêng cơ bản khoảng 1,05–1,25 g/cm³, nghĩa là một khối gỗ khô có thể nặng hơn nước. Một tài liệu về gỗ Suriname ghi nhận khối lượng riêng ở độ ẩm 12% khoảng 1,25 g/cm³.

Mật độ cao khiến gỗ rất cứng, chắc, bền và có khả năng đánh bóng tuyệt đẹp. Bề mặt sau khi xử lý có thể đạt độ bóng cao, làm nổi bật những đường vân đen đỏ đặc trưng. Tuy nhiên, chính độ cứng và độ giòn cũng khiến nó khó gia công hơn nhiều loại gỗ thông thường, đồng thời dễ xuất hiện các vết nứt trong quá trình sấy hoặc chế tác.

Ảnh: majestywoodworks

Cây không thuộc nhóm những cây khổng lồ của rừng Amazon. Các tài liệu lâm nghiệp mô tả nó là cây có kích thước tương đối nhỏ, thường cao khoảng 15–25 m, thân thẳng và đường kính khoảng 30–50 cm. Đáng chú ý, gỗ rắn không phải là nguồn tài nguyên dồi dào; nó phân bố rải rác và không xuất hiện với mật độ lớn ở bất kỳ khu vực nào.

Nhờ vẻ ngoài độc đáo, gỗ rắn thường được dùng cho những sản phẩm cần một loại vật liệu vừa cứng vừa có tính trang trí cao, chẳng hạn các chi tiết nhạc cụ, cung vĩ, đồ thủ công, tay cầm và các vật phẩm cao cấp. Nhưng giá trị thực sự của nó nằm ở chỗ rất khó tìm được những phôi gỗ có hoa văn đẹp và đồng đều.

Có thể nói, gỗ rắn là một trong những ví dụ thú vị nhất cho thấy thiên nhiên không chỉ tạo ra gỗ để làm vật liệu. Đôi khi, một thân cây có thể mang trên mình những hoa văn khiến con người liên tưởng đến da rắn và cả những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Gỗ rắn #Cây Brosimum guianense #Gỗ hoa văn đặc biệt #Gỗ cứng #Rừng nhiệt đới Nam Mỹ

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