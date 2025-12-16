Hà Nội

Chiêm ngưỡng kim tự tháp duy nhất còn tồn tại của đế quốc Khmer

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng kim tự tháp duy nhất còn tồn tại của đế quốc Khmer

Di tích Prasat Thom ở Koh Ker, Campuchia là công trình đền núi độc đáo, phản ánh một giai đoạn ngắn nhưng đặc biệt trong lịch sử đế chế Khmer.

T.B (tổng hợp)
Có kiến trúc kim tự tháp hiếm gặp. Đền Prasat Thom được xây theo dạng kim tự tháp bậc thang, khác biệt rõ với kiến trúc Angkor quen thuộc. Ảnh: Pinterest.
Tọa lạc ở nơi từng là trung tâm kinh đô cổ. Koh Ker, nơi công trình tọa lạc, từng giữ vai trò kinh đô của đế chế Khmer vào thế kỷ 10, trước khi quyền lực quay lại Angkor. Ảnh: Pinterest.
Cao gần 40 mét. Prasat Thom là một trong những công trình tôn giáo cao nhất của người Khmer cổ. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với vua Jayavarman IV. Vị vua này đã cho xây dựng Koh Ker như trung tâm quyền lực mới của vương triều, với điểm nhấn là ngôi đền có cấu trúc như kim tự tháp. Ảnh: Pinterest.
Từng đặt linga khổng lồ. Đỉnh kim tự tháp được cho là nơi đặt biểu tượng thần Shiva rất lớn bằng đá. Ảnh: Pinterest.
Nằm sâu trong rừng rậm một thời gian dài. Vị trí biệt lập khiến Koh Ker bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Vẫn còn nhiều bí ẩn khảo cổ. Cho đến nay, kim tự tháp Prasat Thom cùng nhiều cấu trúc và tượng đá tại Koh Ker vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Kiến trúc kim tự tháp Khmer #Di tích đế quốc Khmer cổ #Koh Ker trung tâm quyền lực #Vua Jayavarman IV #Bí ẩn khảo cổ Koh Ker

