Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn dòng chữ cổ trên đỉnh núi Phu Khat Thái Lan kỳ vĩ

Kho tri thức

Bí ẩn dòng chữ cổ trên đỉnh núi Phu Khat Thái Lan kỳ vĩ

Nằm ở tỉnh Loei của Thái Lan, Phu Khat là đỉnh núi cao nhất trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat, cao tới 1.307 mét so với mực nước biển.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Trong một cuộc tuần tra thường lệ tại đỉnh núi Phu Khat, lực lượng kiểm lâm bất ngờ tìm thấy một di tích cổ kỳ lạ. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Trong một cuộc tuần tra thường lệ tại đỉnh núi Phu Khat, lực lượng kiểm lâm bất ngờ tìm thấy một di tích cổ kỳ lạ. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Họ đặt tên cho di tích này là Pha Pang Puey. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Họ đặt tên cho di tích này là Pha Pang Puey. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Di tích này chứa các khối đá có khắc đường nét chạm khắc các họa tiết hình học trừu tượng biểu thị nghệ thuật đá cổ xưa. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Di tích này chứa các khối đá có khắc đường nét chạm khắc các họa tiết hình học trừu tượng biểu thị nghệ thuật đá cổ xưa. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Bề mặt đá chủ yếu có màu nâu đỏ, xen kẽ với các mảng xám nhạt hơn do địa y và xói mòn gây ra. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Bề mặt đá chủ yếu có màu nâu đỏ, xen kẽ với các mảng xám nhạt hơn do địa y và xói mòn gây ra. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Theo các chuyên gia, những dấu hiệu này giống với các hình khắc trên đá có niên đại 2.000 năm được các kiểm lâm xác định vào tháng 8 năm 2025 tại Hang Ta Kueng, cũng nằm trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Theo các chuyên gia, những dấu hiệu này giống với các hình khắc trên đá có niên đại 2.000 năm được các kiểm lâm xác định vào tháng 8 năm 2025 tại Hang Ta Kueng, cũng nằm trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat. Ảnh: @Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
#Dòng chữ #đỉnh núi #Phu Khat #Thái Lan #họa tiết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT