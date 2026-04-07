Bí ẩn chiếc bình thủy tinh hình con vịt trong ngôi mộ cổ

Phát hiện một chiếc bình thủy tinh hình con vịt quý giá trong một ngôi mộ cổ từ thời Bắc Yên, mục đích sử dụng của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc bất ngờ khai quật được một hiện vật tuyệt đẹp tại lăng mộ của Phong Tô Phủ, tể tướng triều đại Bắc Yên. Chiếc bình thủy tinh hình vịt này được chế tác tinh xảo, làm từ những chất liệu đặc biệt, thậm chí còn quý hơn cả vàng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nó có nguồn gốc từ phương Tây, cụ thể là từ La Mã cổ đại.

Chiếc bình có hình dáng độc đáo, được làm hoàn toàn bằng thủy tinh màu xanh nhạt trong suốt, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Nó là một chiếc bình thuôn dài theo chiều ngang với cổ dài, bụng phình to và đuôi thon nhọn, dài khoảng 20 cm. Miệng bình rộng như mỏ vịt, đuôi dài, phía sau có hai cặp phần nhô ra hình tam giác giống như cánh vịt.

Hai bên bụng được trang trí bằng các họa tiết lượn sóng, đáy là một mảnh thủy tinh tròn phẳng. Tổng thể, tác phẩm nghệ thuật này trông giống như một con vịt khoác áo choàng xanh mướt, với ren vàng được khảm ở giữa, khiến nó vừa tinh tế vừa kỳ lạ.

Thủy tinh có vẻ không quá quý giá trong thời hiện đại, nhưng vào thời Bắc Yên, nó là một vật phẩm vô cùng quý giá, sánh ngang với vàng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hiện vật thủy tinh này không phải là sản phẩm của Trung Quốc, mà có nguồn gốc từ phương Tây. Đồ thủy tinh rất hiếm gặp vào thời Bắc Yên và loại thủy tinh soda-lime được sử dụng trong chiếc bình hình vịt này, theo các thử nghiệm khoa học hiện đại, chỉ có thể được sản xuất ở Đế chế La Mã cổ đại cách đây hơn 1.500 năm.

Sự tinh xảo trong chế tác như vậy đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng hành trình vượt qua lịch sử và văn hóa xa xôi của nó lại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Vậy, chiếc bình thủy tinh hình vịt từ La Mã cổ đại này đã đến Bắc Yên bằng cách nào? Sau khi nghiên cứu sâu rộng, các chuyên gia khảo cổ học suy đoán rằng hiện vật này có thể đã đến Bắc Yên thông qua Con đường Tơ lụa.

Trong thời kỳ Mười Sáu Quốc, giao lưu giữa Đông và Tây ngày càng trở nên thường xuyên. Mặc dù Trung Quốc đang trong tình trạng chiến tranh và chia rẽ chính trị, các thương nhân vẫn mở ra nhiều tuyến đường thương mại mới để tồn tại. Nằm ở rìa lục địa Á-Âu, cách Đế quốc Đông La Mã bởi hàng ngàn dãy núi, Bắc Yên có khả năng cao đã tiếp nhận hiện vật thủy tinh từ La Mã vào Trung Quốc thông qua tuyến đường thương mại cổ đại. Nhờ sự tồn tại của Con đường Tơ lụa trên thảo nguyên, cuối cùng được người Rouran mang đến Bắc Yên.