Trịnh Hòa- người chỉ huy hạm đội khổng lồ từng vượt đại dương trước Columbus

Giữa thời đại mà đại dương còn đầy bí ẩn, một đô đốc Trung Hoa đã chỉ huy những hạm đội khổng lồ vượt qua hàng vạn km biển cả.

Đầu thế kỷ XV, khi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chỉ sở hữu những con tàu nhỏ phục vụ thương mại ven biển, nhà Minh ở Trung Quốc đã tổ chức những chuyến hải hành quy mô chưa từng có dưới sự chỉ huy của Trịnh Hòa (Zheng He). Những chuyến đi của ông không chỉ mở rộng ảnh hưởng của Trung Hoa trên Ấn Độ Dương mà còn để lại nhiều bí ẩn về năng lực hàng hải của con người thời kỳ đó.

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Sinh ra vào khoảng năm 1371 tại Vân Nam, Trịnh Hòa có tên khai sinh là Mã Tam Bảo. Khi còn nhỏ, ông bị bắt trong một cuộc chiến và đưa vào cung, sau đó trở thành hoạn quan phục vụ triều đình nhà Minh. Nhờ tài năng quân sự và lòng trung thành, ông được vua Minh Thành Tổ giao nhiệm vụ chỉ huy các chuyến hải hành lớn nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở rộng thương mại và thể hiện sức mạnh của đế quốc.

Từ năm 1405 đến 1433, Trịnh Hòa đã thực hiện bảy chuyến vượt biển nổi tiếng. Các hạm đội của ông đi qua Đông Nam Á, Ấn Độ, bán đảo Ả Rập và tới tận bờ biển Đông Phi. Những đoàn tàu này mang theo hàng chục nghìn thủy thủ, binh lính, nhà ngoại giao, thương nhân và thợ thủ công.

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Điều gây kinh ngạc nhất chính là quy mô của các con tàu. Hạm đội Trịnh Hòa được cho là có những “bảo thuyền” khổng lồ, với kích thước được ghi chép trong sử liệu nhà Minh lớn hơn nhiều so với các tàu châu Âu cùng thời. Tuy nhiên, các nhà sử học hiện đại vẫn tranh luận về kích thước thực sự của chúng. Một số mô tả cổ đại có thể đã phóng đại quy mô, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới thế kỷ XV.

Khác với các cuộc chinh phục thuộc địa sau này của châu Âu, các chuyến đi của Trịnh Hòa chủ yếu nhằm mục đích ngoại giao và thương mại. Ông mang theo tơ lụa, đồ sứ, kim loại quý để trao đổi với các vương quốc xa xôi, đồng thời đưa các sứ giả nước ngoài về Trung Quốc để thiết lập quan hệ với triều đình nhà Minh.

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Sau khi Minh Thành Tổ qua đời, chính sách hàng hải của nhà Minh dần thay đổi. Các chuyến thám hiểm tốn kém bị chấm dứt, nhiều tài liệu liên quan đến hạm đội bị thất lạc hoặc tiêu hủy. Vì vậy, một phần câu chuyện về Trịnh Hòa vẫn còn chìm trong màn sương lịch sử.

Ngày nay, Trịnh Hòa được xem là một trong những nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới. Những chuyến đi của ông chứng minh rằng trước thời đại của Columbus, con người đã có khả năng tổ chức những hành trình xuyên đại dương với quy mô đáng kinh ngạc. Hạm đội thế kỷ XV ấy vẫn là biểu tượng cho khát vọng khám phá những chân trời chưa biết của nhân loại.