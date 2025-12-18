Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần dược Medipharco bị xử phạt 50 triệu đồng

Công ty Cổ phần dược Medipharco bị xử phạt 50 triệu đồng vì sản xuất thuốc nhỏ mắt vi phạm chất lượng, phải tiêu hủy lô hàng vi theo quy định pháp luật.

Bình Nguyên

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần dược Medipharco (địa chỉ trụ sở chính: 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (địa chỉ trước khi sáp nhập: Số 8 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

Lý do xử phạt: Công ty Cổ phần dược Medipharco đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sản xuất thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops (Ofloxacin 0,3%), số GĐKLH 893115586524 (SĐK cũ VD-32740-19), số lô 011024, NSX 25/10/2024, hạn dùng 24/10/2027 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

1-3871.jpg

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần dược Medipharco bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 50 triệu đồng; Buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quyết định xử phạt được giao cho bà Phan Thị Minh Tâm, chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, là người đại diện của công ty để chấp hành.

Thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops. Nguồn medipharco.vn
Thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops. Nguồn medipharco.vn

Trước đó. Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 25/11/2025 về việc thu hồi thuốc toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby do vi phạm mức độ 3.

Cụ thể, Padobaby (Mỗi gói 3g chứa: chlorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 325mg), số giấy đăng ký lưu hành 893100414024 (SĐK cũ VD-32292-19), số lô 110224, NSX 21/02/2024, hạn dùng 20/02/2027, do Công ty Cổ phần dược Medipharco sản xuất.

Mẫu sản phẩm được Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phúc Tuấn (Quầy 310, tầng 3, Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hapu, tòa nhà 24T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội), có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Methylparaben (vi phạm mức độ 3).

Hành vi của Công ty Cổ phần dược Medipharco vi phạm điểm b khoản 3 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

#sản xuất thuốc nhỏ mắt #thuốc nhỏ mắt tai Ofleye Drops #vi phạm chất lượng mức độ 3 #Medipharco #xử phạt #thuốc nhỏ mắt

