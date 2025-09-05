Bệnh viện ở Bắc Ninh sa thải 2 người liên quan vụ lái xe thu 21 triệu

Các cá nhân bị sa thải gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991), lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984), lao động hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị (cùng thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1). Trường hợp bị cảnh cáo là Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995), viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ảnh minh họa.

Chiều 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200 km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên). Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo đó, ngày 19/8, lái xe Vũ Văn Giáp và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (cùng trong thời gian nghỉ phép) đã chủ động kết nối, sử dụng xe cá nhân vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực. Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên (2 triệu đồng - PV).

Để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng và giữ vững kỷ cương, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thành lập Tổ xác minh, yêu cầu họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan.

Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng thêm; còn giữ lại 17 triệu đồng. Sau đó, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng kỷ luật, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với lái xe Vũ Văn Giáp do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận. Cả hai hành vi này có phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc và làm mất uy tín của đơn vị.

Cùng đó thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm giảm uy tín đơn vị.

Theo bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và Nhân dân.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn sự phối hợp, giám sát của người dân và các cơ quan báo chí; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp để Bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Thời gian tới, cùng với quán triệt, phổ biến triển khai các quy định pháp luật, nội quy, quy chế của ngành và của đơn vị, Bệnh viện sẽ tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, bộ phận có liên quan. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò giám sát của công đoàn, đoàn thể, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định (nếu có)”, bác sĩ Thân Trọng Hưng cho biết.