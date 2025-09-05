Hà Nội

Xã hội

Bệnh viện ở Bắc Ninh sa thải 2 người liên quan vụ lái xe thu 21 triệu

Liên quan vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200 km, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 trường hợp.

Các cá nhân bị sa thải gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991), lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984), lao động hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị (cùng thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1). Trường hợp bị cảnh cáo là Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995), viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ảnh minh họa.

Chiều 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200 km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên). Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo đó, ngày 19/8, lái xe Vũ Văn Giáp và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (cùng trong thời gian nghỉ phép) đã chủ động kết nối, sử dụng xe cá nhân vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực. Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên (2 triệu đồng - PV).

Để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng và giữ vững kỷ cương, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thành lập Tổ xác minh, yêu cầu họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan.

Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng thêm; còn giữ lại 17 triệu đồng. Sau đó, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng kỷ luật, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với lái xe Vũ Văn Giáp do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận. Cả hai hành vi này có phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc và làm mất uy tín của đơn vị.

Cùng đó thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm giảm uy tín đơn vị.

Theo bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và Nhân dân.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn sự phối hợp, giám sát của người dân và các cơ quan báo chí; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp để Bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Thời gian tới, cùng với quán triệt, phổ biến triển khai các quy định pháp luật, nội quy, quy chế của ngành và của đơn vị, Bệnh viện sẽ tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, bộ phận có liên quan. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò giám sát của công đoàn, đoàn thể, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định (nếu có)”, bác sĩ Thân Trọng Hưng cho biết.

Sống Khỏe

Cứu hai mẹ con sản phụ 37 tuần chuyển dạ suy hô hấp cấp

Với chức năng tim chỉ còn 32%, mỗi cơn gò tử cung đều là thử thách cho trái tim người mẹ. Sự hiệp lực của các chuyên khoa đã cứu sống hai mẹ con sản phụ.

Ngày 26/6, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, vừa thực hiện thành công ca cấp cứu phức tạp cho sản phụ bệnh tim nặng sinh con lần thứ 5. Ca bệnh khẩn cấp này được xử trí thành công nhờ sự hiệp lực giữa các chuyên khoa và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Cách đây 8 ngày, bệnh viện tiếp nhận chị H. (34 tuổi) đang mang thai lần 5 ở tuần 37 trong tình trạng chuyển dạ và suy hô hấp cấp.

Xã hội

Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh vụ xe cấp cứu thu 21 triệu

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ 3 cán bộ để xác minh vụ xe cấp cứu thu 21 triệu cho quãng đường 200km.

Thông tin liên quan đến sự việc, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bắc Ninh về Thái Nguyên khoảng 200 km thu 21 triệu đồng, ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bắc Ninh số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân.

Theo đó, BVĐK Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Thiu, viên chức, thuộc khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực); Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc phòng hành chính quản trị- nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (là điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Sống Khỏe

Sở Y tế vào cuộc vụ xe cấp cứu chở bệnh nhân về quê thu 21 triệu

Ngay sau sự việc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Ngay sau sự việc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân.

Ngày 26/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phản ánh gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu chở bố từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

