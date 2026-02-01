Tác dụng của trà xanh khi kết hợp với chanh

Kết hợp khoa học giữa chanh và trà xanh tạo ra thức uống mang đến lợi ích vượt trội cho sức khỏe như giúp tăng cường miễn dịch, giảm cân, chống oxy hóa...

Trà xanh là một trong những các loại trà sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Việc kết hợp trà xanh với chanh không chỉ giúp giải khát mà còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chứa một lượng lớn các dưỡng chất cho cơ thể, chanh có thể được xem là nguồn cung cấp vitamin C cần thiết cho người trưởng thành mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chanh đóng vai trò mạnh mẽ trong việc tăng cường chức năng của các tế bào và giảm viêm. Bên cạnh đó, hesperidin và diosmin có sẵn trong chanh cũng sẽ làm giảm cholesterol trong máu cũng như giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, một số hợp chất trong trà xanh còn có thể cải thiện hệ thống miễn dịch, giúp chống lại các bệnh liên quan đến rối loạn miễn dịch như bệnh đa xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis).

Uống trà xanh và chanh giúp tăng cường miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân

Trên thực tế, sự kết hợp giữa trà xanh với chanh sẽ giúp đem lại một vóc dáng mong muốn khi có thể tăng cường khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể. Tuy nhiên, cần hạn chế uống trà khi đang đói bụng vì có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến dạ dày như làm tăng axit dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Sử dụng trà đúng cách không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân mà còn có thể giúp tinh thần bạn thư giãn, thoải mái.

Giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh và chanh đều giàu các chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ các chất này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi ảnh hưởng của quá trình oxy hóa. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư, béo phì và tiểu đường.

Trà xanh có chứa hợp chất EGCG (Epigallocatechin gallate) sẽ giúp làm giảm tình trạng ung thư da do tia UV gây ra. Đó là lý do mà EGCG được chú trọng ứng dụng trong các sản phẩm bảo vệ da, nhất là da nhạy cảm và da khô, đây là hai loại da xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm hơn các loại da khác.

Tăng mức năng lượng

Kết hợp trà xanh với chanh sẽ cung cấp một lượng ít caffeine - một chất kích thích thần kinh trung ương - giúp cơ thể tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Các nghiên cứu còn cho thấy việc sử dụng caffeine có thể giúp tăng sức bền và cải thiện chức năng thể chất. Lượng caffeine trong trà xanh và chanh thích hợp cho những người nhạy cảm với các tác động của lượng cao caffeine như cà phê hoặc nước tăng lực.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo nhiều nghiên cứu, uống trà xanh đều đặn giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và cải thiện tuần hoàn. Chanh giúp ổn định huyết áp nhờ lượng kali và chất chống viêm. Khi dùng thường xuyên,sẽ giúp tim khỏe, mạch máu sạch và huyết áp ổn định.

Cung cấp nước cho cơ thể

Uống trà xanh với chanh có thể cung cấp đủ nước, giúp hỗ trợ nhiều khía cạnh về sức khỏe cơ thể. Việc cung cấp đủ nước rất cần thiết trong kiểm soát cân nặng, chức năng não, sức khỏe làn da và nhiều quá trình quan trọng khác.

Giúp ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận là những khoáng chất cứng có thể hình thành trong thận và gây ra các triệu chứng như đau, buồn nôn và đi tiểu thường xuyên. Axit citric có trong chanh cũng có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách liên kết với canxi oxalate và tăng lượng nước tiểu. Việc này sẽ ngăn ngừa sự tích tụ các tinh thể dẫn đến hình thành sỏi trong thận.

Làm đẹp da

Lượng vitamin C dồi dào từ chanh giúp hỗ trợ sản xuất collagen, trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương và tác hại của ánh nắng mặt trời. Trong khi chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm mụn và làm sáng da từ bên trong.

Lưu ý khi sử dụng trà xanh với chanh

Không nên lạm dụng trà xanh với chanh, đặc biệt là với người có dạ dày yếu. Trà xanh chứa tanin có thể gây kích ứng niêm mạc nếu uống khi đói, còn chanh chứa acid citric dễ gây cồn ruột.

Tốt nhất bạn nên uống sau ăn khoảng 30 phút, dùng nước ấm, không quá nóng hay quá lạnh và tuyệt đối không thêm nhiều đường hay đá lạnh.