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Kiến thức cần biết

Bệnh nhân bỏng sâu bàn tay do điện thoại nổ khi sạc

Một bệnh nhân bị bỏng nặng bàn tay sau vụ nổ điện thoại khi vừa dùng vừa sạc, bác sĩ nỗ lực bảo tồn chức năng vận động qua phẫu thuật.

Bình Nguyên

Khoa Phẫu thuật Tạo hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị bỏng sâu bàn tay phải do sự cố điện thoại phát nổ trong lúc đang vừa dùng vừa cắm sạc.

Trước đó, dù đã trải qua 9 ngày điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới, người bệnh vẫn trong tình trạng bị khuyết phần mềm nghiêm trọng ở ngón tay cái – vị trí then chốt quyết định phần lớn khả năng cầm, nắm và vận động hàng ngày. Để bảo tồn chức năng cho bàn tay bệnh nhân, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tích cực chăm sóc vết thương đến khi đạt điều kiện tối ưu, sau đó tiến hành phẫu thuật chuyển vạt bẹn để che phủ vùng tổn thương và tiếp tục theo dõi sát sao quá trình phục hồi.

Mặc dù nguyên nhân chính xác làm thiết bị phát nổ chưa được kết luận qua kiểm định, các chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng pin hay phụ kiện sạc hỏng, cũng như thói quen ép máy chạy các tác vụ nặng liên tục trong thời gian dài là yếu tố hàng đầu gây quá nhiệt và dẫn đến tai nạn.

Để phòng ngừa rủi ro, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của nhà sản xuất bằng cách chỉ sử dụng pin và bộ sạc đạt chuẩn, loại bỏ ngay phụ kiện đã bong tróc, đồng thời luôn sạc máy ở nơi khô thoáng và chủ động mang thiết bị đi kiểm tra khi thấy có dấu hiệu nóng bất thường hoặc phồng pin.

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Ảnh BV

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố, việc xử trí đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng hồi phục. Người sơ cứu cần đảm bảo nguồn điện đã được ngắt an toàn trước khi tiếp cận nạn nhân. Đối với vết bỏng, cách làm giảm tổn thương hiệu quả nhất là xả nhẹ nước sạch mát lên vùng bị thương trong khoảng 20 phút, sau đó che phủ bằng gạc sạch rồi chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý chườm đá lạnh, bôi kem đánh răng, dầu mỡ hay đắp các loại lá thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương, bởi những hành động này có thể gây nhiễm trùng nặng. Việc bình tĩnh đánh giá và đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm và bảo vệ tối ưu chức năng vận động về sau.

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#bỏng #điện thoại #sạc #phẫu thuật #Bệnh viện Xanh Pôn

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