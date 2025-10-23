Bệnh ghẻ, nấm, viêm da... sau bão lũ tăng mạnh

Sau đợt ngập lụt kéo dài vừa qua, nhiều người dân bị ghẻ, nấm, viêm da nặng, thậm chí phải nhập viện điều trị.

Sau đợt ngập lụt kéo dài vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ghi nhận nhiều trường hợp đến khám và nhập viện với các triệu chứng ngứa, ghẻ lở, nấm... Trong đó, tỷ lệ bệnh liên quan đến nước bẩn và môi trường ẩm thấp chiếm phần lớn.

Đơn cử như cả gia đình gồm 5 người ở Thái Nguyên đến bệnh viện khám với biểu hiện ngứa dữ dội khắp người sau thời gian sống trong khu vực bị ngập nặng.

Theo lời kể của gia đình, sống nhiều ngày trong cảnh không có nước sạch để sử dụng, không được tắm giặt nên ai cũng bị ngứa. Ban đầu chỉ xuất hiện các nốt nhỏ ở tay, sau đó lan ra khắp người, nổi mụn nước, gãi nhiều làm trầy xước da, vô cùng khó chịu nên cả nhà đưa nhau xuống Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

Mưa lũ, ngập úng thường kéo theo nguy cơ mắc các bệnh ngoài da/Ảnh NLĐ

BS. Dương Thị Lan, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: "Trường hợp cả gia đình đến khám vì ngứa được xác định đều bị ghẻ, trong đó có cả trẻ nhỏ, nhiều người đã xuất hiện mụn mủ trên da".

Theo BS. Dương Thị Lan, ghẻ là bệnh lây lan nhanh, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt chung, thiếu nước sạch. Việc không thể giặt giũ, phơi chăn chiếu và phải ngủ cùng nhau trong điều kiện ẩm ướt là nguyên nhân khiến bệnh lây sang cả gia đình. Các tổn thương ghi nhận trên da gồm mụn nước, mụn mủ, vết trầy xước do gãi, tập trung ở kẽ ngón tay, cổ tay, quanh rốn, ngực; Trẻ nhỏ bị nhiều ở vùng bụng, nách; Người lớn có thể bị cả ở bàn tay và vùng kín. Bệnh ghẻ không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không điều trị đúng, rất dễ lây lan và gây bội nhiễm.

Sau mưa lũ, không chỉ bệnh ghẻ, tỷ lệ bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc, nấm da và viêm nang lông tăng rõ rệt. Nhiều người bị viêm da tiếp xúc do hóa chất tẩy rửa khi dọn dẹp sau lũ. Nhiều trường hợp bị đỏ rát, nổi mụn nước, phồng rộp khi lau nhà, tiếp xúc với dung dịch tẩy sàn; Thậm chí tổn thương lan khắp cẳng tay, cẳng chân, bong vảy trắng, ngứa rát dữ dội... được chẩn đoán viêm da kích ứng.

Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp bị viêm da do phải lội nước bẩn nhiều giờ, nhất là khi dọn đồ, đẩy bùn, tiếp xúc lâu với chất hữu cơ phân hủy trong nước lũ...

Các bác sĩ cho biết: Nguyên nhân của việc gia tăng bệnh ngoài da là do tại các vùng bị ngập lụt, người dân phải ngâm cơ thể lâu trong nước bẩn, khiến lớp bảo vệ tự nhiên bị phá hủy, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập. Trong khi nước lũ chứa đủ loại tạp chất như: Nước cống, rác thải, bùn đất, nước thải sinh hoạt, thậm chí nước từ nhà vệ sinh trôi ra...

Môi trường sau lũ là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm và dị nguyên phát triển. Nếu không bảo vệ da, bệnh sẽ dễ tái phát, lan rộng và kéo dài.

Từ thực tế tiếp nhận bệnh nhân sau mưa lũ, BS. Dương Thị Lan khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi da bị ngứa, nổi mụn nước hay sưng đỏ. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau, cần được khám và điều trị đúng phác đồ.

Ngứa là biểu hiện nhiễm ghẻ đầu tiên ở bệnh nhân.