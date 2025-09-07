Hà Nội

Bên trong siêu du thuyền 180 tỷ của Cristiano Ronaldo

Kinh doanh

Siêu du thuyền Cristiano Ronaldo mua để cả gia đình nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng không kém khách sạn 5 sao trên mặt đất. 

Hoàng Minh (theo The Sun)
Sở hữu khối tài sản khổng lồ, Cristiano Ronaldo thường xuyên mua sắm những thứ xa xỉ, từ đồng hồ, siêu xe, chuyên cơ và cả du thuyền cho gia đình. Ảnh: YouTube
Du thuyền Azimut-Grande 27 của Cristiano giá 7 triệu USD (tương đương hơn 180 tỷ đồng) và có nhiều tiện nghi sang trọng. Siêu sao người Bồ Đào Nha thường chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ trên du thuyền qua mạng xã hội. Ảnh: Cristiano/Instagram
Siêu du thuyền có chiều dài 26,78 m, chiều rộng 6,59 mét với tốc độ tối đa 51 km/h. Ảnh: The Sun
Du thuyền của Ronaldo được làm bằng sợi carbon giúp giảm trọng lượng và tăng diện tích bề mặt. Ảnh: The Sun
Nội thất trên du thuyền được trang bị tiện nghi đủ cho một gia đình tận hưởng, gồm 5 phòng ngủ rộng và 6 phòng tắm. Ảnh: The Sun
Ngoài ra, du thuyền còn có 2 phòng dài với một chiếc bàn ăn ở khu vực liền kề cho bữa tối lãng mạn. Ảnh: Georgina Rodriguez/Instagram
6 phòng tắm hiện đại như khách sạn 5 sao. Ảnh: The Sun
Phòng ăn xa hoa với tầm view lý tưởng. Ảnh: The Sun
Nhà bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: The Sun
Trên boong tàu có một quầy bar. Ảnh: The Sun
Hai khu vực phòng chờ lý tưởng có thể tắm nắng. Ảnh: The Sun
Du thuyền được trang bị hệ thống lái trợ lực điện tử Optimus do Seastar Solutions tạo ra. Ảnh: The Sun
Với tính năng kiểm soát xoay đúng hướng gió chủ động, du thuyền có thể tăng tốc độ và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh: The Sun
