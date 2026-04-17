Bên trong phòng lab Apple “tra tấn” iPhone khắc nghiệt

Bên trong phòng lab Apple “tra tấn” iPhone khắc nghiệt

Apple hé lộ quy trình thử nghiệm độ bền iPhone với hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt, từ ngâm nước, rung lắc đến thả rơi trong môi trường thực tế.

Thiên Trang (th)
Một góc hiếm hoi bên trong phòng thí nghiệm của Apple vừa được hé lộ, cho thấy cách hãng kiểm tra độ bền của iPhone trước khi ra mắt thị trường.
Một góc hiếm hoi bên trong phòng thí nghiệm của Apple vừa được hé lộ, cho thấy cách hãng kiểm tra độ bền của iPhone trước khi ra mắt thị trường.
Theo đó, mỗi thế hệ iPhone phải trải qua hơn 10.000 thiết bị thử nghiệm nhằm đảm bảo độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.
Theo đó, mỗi thế hệ iPhone phải trải qua hơn 10.000 thiết bị thử nghiệm nhằm đảm bảo độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.
Các bài test môi trường mô phỏng khí hậu tại 175 quốc gia, bao gồm thử nghiệm muối kéo dài 100 giờ, bụi sa mạc và ánh sáng cường độ cao để đánh giá khả năng chống chịu thực tế.
Các bài test môi trường mô phỏng khí hậu tại 175 quốc gia, bao gồm thử nghiệm muối kéo dài 100 giờ, bụi sa mạc và ánh sáng cường độ cao để đánh giá khả năng chống chịu thực tế.
Đặc biệt, Apple còn kiểm tra cả những yếu tố ít ai ngờ tới như mồ hôi, ráy tai trên tai nghe hay các chất lỏng như nước hoa, kem chống nắng ảnh hưởng đến thiết bị.
Đặc biệt, Apple còn kiểm tra cả những yếu tố ít ai ngờ tới như mồ hôi, ráy tai trên tai nghe hay các chất lỏng như nước hoa, kem chống nắng ảnh hưởng đến thiết bị.
Về khả năng kháng nước, các mẫu như iPhone 16 Pro đạt chuẩn IP68 phải vượt qua nhiều cấp độ từ nước nhỏ giọt, tia áp lực cao đến ngâm sâu trong bể áp suất. (Ảnh: Genk)
Về khả năng kháng nước, các mẫu như iPhone 16 Pro đạt chuẩn IP68 phải vượt qua nhiều cấp độ từ nước nhỏ giọt, tia áp lực cao đến ngâm sâu trong bể áp suất. (Ảnh: Genk)
Ở thử nghiệm thả rơi, Apple sử dụng robot để tái hiện hàng loạt tình huống thực tế với các góc rơi và bề mặt khác nhau như đá granit, nhựa đường hay gỗ ép.(Ảnh: Genk)
Ở thử nghiệm thả rơi, Apple sử dụng robot để tái hiện hàng loạt tình huống thực tế với các góc rơi và bề mặt khác nhau như đá granit, nhựa đường hay gỗ ép.(Ảnh: Genk)
Song song đó, bài test rung lắc mô phỏng việc thiết bị nằm trong balo, xe máy hay phương tiện vận chuyển, với nhiều dải tần số khác nhau để kiểm tra độ bền linh kiện.(Ảnh: Genk)
Song song đó, bài test rung lắc mô phỏng việc thiết bị nằm trong balo, xe máy hay phương tiện vận chuyển, với nhiều dải tần số khác nhau để kiểm tra độ bền linh kiện.(Ảnh: Genk)
Những quy trình khắt khe này cho thấy iPhone không chỉ được thiết kế để đẹp mà còn phải “sống sót” trong mọi tình huống, từ đó lý giải vì sao thiết bị của Apple luôn được đánh giá cao về độ bền và tuổi thọ.(Ảnh: Genk)
Những quy trình khắt khe này cho thấy iPhone không chỉ được thiết kế để đẹp mà còn phải “sống sót” trong mọi tình huống, từ đó lý giải vì sao thiết bị của Apple luôn được đánh giá cao về độ bền và tuổi thọ.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (th)
