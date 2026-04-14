Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Số hóa - Xe

Người dùng iPhone coi chừng chiêu lừa mới cực nguy

Chiêu lừa giả mạo iCloud đang nhắm vào người dùng iPhone, có thể khiến mất toàn bộ dữ liệu và tiền trong tài khoản nếu không kịp cảnh giác.

Thiên Trang (TH)
Người dùng iPhone đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch lừa đảo tinh vi, lợi dụng nỗi lo mất dữ liệu để chiếm đoạt tài khoản và tiền ngân hàng.
Theo cảnh báo từ The Guardian, kẻ gian gửi email giả mạo thông báo dung lượng iCloud đã đầy, kèm lời đe dọa khóa tài khoản nếu không nâng cấp ngay.
Những email này được thiết kế giống hệt thông báo chính thức từ Apple, thậm chí còn được gửi xen kẽ với email thật khiến người dùng dễ mất cảnh giác.
Nếu nhấp vào đường link, nạn nhân sẽ bị dẫn đến trang web giả mạo và bị yêu cầu nhập Apple ID cùng thông tin thẻ tín dụng.
Ngay khi dữ liệu được cung cấp, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đánh cắp tiền và thu thập dữ liệu cá nhân để trục lợi.
Không dừng lại ở đó, chúng còn liên tục gửi thêm email cảnh báo với mức độ nghiêm trọng tăng dần nhằm tạo áp lực tâm lý buộc người dùng mắc bẫy.
Để phòng tránh, người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ email, tránh nhấp vào link lạ và không cung cấp thông tin cá nhân qua các trang web không rõ nguồn gốc.
Trong trường hợp nghi ngờ, cách an toàn nhất là kiểm tra trực tiếp trên thiết bị hoặc liên hệ ngân hàng và đổi mật khẩu ngay lập tức để bảo vệ tài khoản.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
#lừa đảo #iPhone #iCloud #giả mạo #bảo mật #tài khoản

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT