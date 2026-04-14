Người dùng iPhone coi chừng chiêu lừa mới cực nguy

Không chỉ gắn bó trong công việc và cuộc sống đời thường, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn khiến người hâm mộ thích thú bởi phong cách thời trang "như hai mà một".
Mẫu xe tay ga Honda PCX160 2026 thế hệ mới đã được nhà sản xuất Nhật Bản ra mắt với những trang bị hiện đại, xe có giá từ 462.000 yên (khoảng 76,2 triệu đồng)
LG trình diễn Zero Labor Home - ngôi nhà nơi mọi thiết bị tự vận hành nhờ AI, cảm biến và robot, giúp con người gần như không cần làm việc nhà.
Hiện, liên doanh Beijing Hyundai đang chật vật đạt được sự phục hồi doanh số, sau khi ra mắt rầm rộ mẫu xe điện Elexio tại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/4, Bạch Dương đón may mắn, gặp quý nhân, tuy nhiên đừng quá thực dụng. Sư Tử đừng quá kỳ vọng thì sẽ được như ý.
Điều hòa chạy liên tục nhưng phòng vẫn nóng không chỉ do hỏng hóc mà còn từ thói quen sử dụng sai cách, khiến hiệu suất làm mát giảm đáng kể.
Ngoài không gian rộng 300m2, biệt thự của Đan Trường tại Mỹ còn gây ấn tượng bởi vườn hồng nở rực rỡ hiếm thấy giữa lòng nước Mỹ.
Bài điều tra hé lộ góc khuất về Sam Altman, khi một số đồng nghiệp cho rằng CEO OpenAI không giỏi kỹ thuật như hình ảnh công chúng vẫn tin tưởng.
Trên thị trường ôtô đã qua sử dụng, những chiếc Hyundai SantaFe bản máy dầu thuộc thế hệ sản xuất năm 2024 đang được rao bán với mức giá trên 1,2 tỷ đồng.
Ford đã chuyển đổi Explorer EV thành xe van thương mại ở châu Âu bằng cách thêm vách ngăn cố định phía sau ghế trước, hướng tới nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Thương hiệu xe sang Đức vừa làm mới dòng sedan hạng sang đầu bảng Mercedes-Maybach S-Class 2026 bằng gói nâng cấp Night Series với giá bán từ 4,24 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có khả năng sáng tạo vô tận, công việc suôn sẻ và thu nhập gia tăng.
Mới đây, Trương Tâm Như khoe khoảnh khắc được Phan Phương Oanh hộ tống về thăm trường cũ. Trước đó, hai mỹ nhân là đối thủ của nhau ở Miss World Vietnam 2025.
Doãn Hải My luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả từ lúc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho đến khi trở thành vợ Đoàn Văn Hậu.
Nấm tử thần, được mệnh danh là "sát thủ của các vị vua", trông giống nấm rơm ăn được khi còn non. Do đó, một số người ăn nhầm và bị ngộ độc.
Một phiến đá khắc hình hoàng đế La Mã Tiberius trong vai trò pharaoh được các chuyên gia tìm thấy trong quá trình trùng tu quần thể đền Karnak ở Luxor, Ai Cập.
Honda Forza 350 2026 mới với màu sắc đen đỏ hai tông không chỉ mang đến làn gió mới về thiết kế mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của dòng maxi-scooter cao cấp.
Hầu hết cư dân ở thị trấn Whittier, bang Alaska (Mỹ) sống trong tòa chung cư Begich Towers cao 14 tầng. Nơi đây không có nhà ở riêng lẻ.
Nhiều người khó chịu khi dùng tai nghe chống ồn ANC với cảm giác “đè tai”, nhưng nguyên nhân không nằm ở tai mà đến từ cách não bộ xử lý âm thanh.
Google Maps tích hợp Gemini để tự tạo chú thích ảnh và gợi ý nội dung đăng tải, giúp người dùng chia sẻ trải nghiệm nhanh hơn mà không cần suy nghĩ nhiều.