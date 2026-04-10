3 iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất năm 2026

iPhone Pro Max cũ đang giảm giá mạnh trong năm 2026, mở ra cơ hội sở hữu smartphone cao cấp với chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm.

Thiên Trang (TH)
Thị trường smartphone năm 2026 đang chứng kiến xu hướng người dùng chuyển sang mua iPhone cũ để tối ưu chi phí nhưng vẫn tận hưởng trải nghiệm cao cấp.
Trong đó, iPhone 16 Pro Max bản cũ nổi bật nhờ hiệu năng mạnh mẽ từ chip A18 Pro cùng nút Camera Control mới, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp hiếm có.
Với mức giá chỉ từ 23 đến 26 triệu đồng cho máy lướt, đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tiếp cận công nghệ mới nhất của Apple mà không cần chi quá nhiều tiền.
Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 15 Pro Max vẫn giữ sức hút lớn nhờ thiết kế titanium cao cấp, cổng USB-C tiện lợi và hiệu năng ổn định từ chip A17 Pro.
Mức giá dao động từ 17 đến 21 triệu đồng giúp model này trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, độ bền và khả năng sử dụng lâu dài trong 3 đến 4 năm tới.
Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max là lựa chọn “quốc dân” với thiết kế Dynamic Island hiện đại và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.
Dù ra mắt đã lâu, chip A16 Bionic trên thiết bị này vẫn đủ sức xử lý mượt mọi tác vụ nặng, từ chơi game đến chỉnh sửa video.
Với mức giá chỉ từ 14 đến 16,5 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ đang là lựa chọn hấp dẫn nhất cho người dùng muốn trải nghiệm flagship màn lớn với chi phí hợp lý.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
#iPhone Pro Max #iPhone cũ #Apple #smartphone #hiệu năng

