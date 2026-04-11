Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từng là “đế chế xa xỉ”, Vertu sụp đổ vì iPhone

Số hóa - Xe

Từ biểu tượng điện thoại xa xỉ trị giá trăm triệu USD, Vertu sụp đổ chóng vánh khi smartphone lên ngôi, phơi bày sai lầm chiến lược chí mạng.

Thiên Trang (TH)
Từng được xem là biểu tượng xa xỉ của làng di động, Vertu đã trải qua hành trình từ đỉnh cao trị giá gần 300 triệu USD đến phá sản chỉ sau hơn một thập kỷ, trở thành bài học đắt giá trong kỷ nguyên smartphone.
Ra đời dưới “cái bóng” của Nokia, Vertu không chạy đua cấu hình mà tập trung vào chế tác thủ công với vật liệu cao cấp như titanium, sapphire và ruby, biến điện thoại thành món đồ xa xỉ dành cho giới siêu giàu.
Ở thời kỳ hoàng kim, mỗi chiếc Vertu không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn đi kèm dịch vụ concierge 24/7, cho phép người dùng đặt nhà hàng Michelin, thuê máy bay riêng hay tận hưởng các đặc quyền đẳng cấp.
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra khi iPhone ra đời năm 2007, mở ra kỷ nguyên smartphone nơi phần mềm, hệ sinh thái và trải nghiệm người dùng trở thành yếu tố quyết định giá trị.
Trong khi các hãng công nghệ liên tục đổi mới, Vertu lại phản ứng chậm, vẫn trung thành với triết lý “xa xỉ thủ công”, khiến sản phẩm dần trở nên lỗi thời và mất sức hút ngay cả với giới giàu có.
Nghịch lý xuất hiện khi Vertu quá đắt để trở thành thiết bị công nghệ thực dụng, nhưng lại không đủ hiện đại để giữ vai trò biểu tượng, trong khi iPhone dần trở thành chuẩn mực mới của sự sang trọng trong thời đại số.
Sau khi bị bán cho quỹ đầu tư và liên tục đổi chủ, Vertu rơi vào khủng hoảng tài chính, không thể cân bằng chi phí sản xuất cao với doanh số giảm, buộc phải đóng cửa nhà máy tại Anh vào năm 2017.
Sự sụp đổ của Vertu cho thấy trong kỷ nguyên số, xa xỉ không còn nằm ở vật liệu đắt đỏ mà ở trải nghiệm công nghệ, và bất kỳ thương hiệu nào chậm thích nghi đều có thể bị thay thế chỉ trong một thời gian ngắn.
#Vertu #xa xỉ #iPhone #smartphone #thất bại #đế chế

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT