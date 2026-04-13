Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone 5C bất ngờ “hồi sinh” nhờ Gen Z

Số hóa - Xe

iPhone 5C bất ngờ “hồi sinh” nhờ Gen Z

Từng bị xem là thất bại, iPhone 5C nay bất ngờ gây sốt trở lại khi Gen Z tìm đến trải nghiệm hoài cổ, từ thiết kế màu sắc đến chất ảnh “không hoàn hảo”.

Thiên Trang (TH)
iPhone 5C - mẫu smartphone từng bị đánh giá là thất bại của Apple – đang bất ngờ “hồi sinh” trên mạng xã hội sau hơn một thập kỷ ra mắt.
iPhone 5C - mẫu smartphone từng bị đánh giá là thất bại của Apple – đang bất ngờ “hồi sinh” trên mạng xã hội sau hơn một thập kỷ ra mắt.
Làn sóng quan tâm này chủ yếu đến từ thế hệ Gen Z, những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt thay vì chạy theo cấu hình mạnh hay công nghệ mới nhất.
Làn sóng quan tâm này chủ yếu đến từ thế hệ Gen Z, những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt thay vì chạy theo cấu hình mạnh hay công nghệ mới nhất.
Điểm khiến iPhone 5C trở nên đặc biệt nằm ở thiết kế vỏ nhựa nhiều màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung và cá tính giữa thị trường smartphone hiện đại vốn chuộng kim loại và kính.
Điểm khiến iPhone 5C trở nên đặc biệt nằm ở thiết kế vỏ nhựa nhiều màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung và cá tính giữa thị trường smartphone hiện đại vốn chuộng kim loại và kính.
Nếu trước đây thiết kế này từng bị xem là kém cao cấp, thì hiện tại chính sự “không hoàn hảo” lại trở thành yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt đối với người dùng trẻ. (Ảnh: Webuy)
Nếu trước đây thiết kế này từng bị xem là kém cao cấp, thì hiện tại chính sự “không hoàn hảo” lại trở thành yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt đối với người dùng trẻ. (Ảnh: Webuy)
Bên cạnh đó, camera của thiết bị cũng góp phần tạo nên xu hướng khi mang lại chất ảnh hơi “hạt”, không quá sắc nét nhưng lại gần gũi và chân thực.(Ảnh: Webuy)
Bên cạnh đó, camera của thiết bị cũng góp phần tạo nên xu hướng khi mang lại chất ảnh hơi “hạt”, không quá sắc nét nhưng lại gần gũi và chân thực.(Ảnh: Webuy)
Trong bối cảnh mạng xã hội ưa chuộng hình ảnh tự nhiên, không qua xử lý quá nhiều, những bức ảnh từ iPhone 5C vô tình phù hợp với xu hướng thẩm mỹ mới.(Ảnh: Webuy)
Trong bối cảnh mạng xã hội ưa chuộng hình ảnh tự nhiên, không qua xử lý quá nhiều, những bức ảnh từ iPhone 5C vô tình phù hợp với xu hướng thẩm mỹ mới.(Ảnh: Webuy)
Yếu tố hoài niệm cũng đóng vai trò quan trọng khi thiết bị gợi lại một giai đoạn công nghệ đơn giản hơn, nơi người dùng không bị “bội thực” tính năng như hiện nay.(Ảnh: Webuy)
Yếu tố hoài niệm cũng đóng vai trò quan trọng khi thiết bị gợi lại một giai đoạn công nghệ đơn giản hơn, nơi người dùng không bị “bội thực” tính năng như hiện nay.(Ảnh: Webuy)
Sự trở lại của iPhone 5C cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi người trẻ bắt đầu tìm về những sản phẩm cũ để trải nghiệm cảm giác khác biệt và cân bằng hơn trong thế giới số.
Sự trở lại của iPhone 5C cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi người trẻ bắt đầu tìm về những sản phẩm cũ để trải nghiệm cảm giác khác biệt và cân bằng hơn trong thế giới số.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 5C #Gen Z #hoài cổ #thiết kế màu sắc #smartphone

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT