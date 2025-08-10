Hà Nội

Bên trong khu chung cư chi "núi tiền" thuê ô che nắng cho cây

Bất động sản

Bên trong khu chung cư chi "núi tiền" thuê ô che nắng cho cây

Để che nắng cho cây trong khuôn viên không bị héo, khu chung cư này không sử dụng lưới đen, thay vào đó là những chiếc ô lớn. 

Hoàng Minh (theo Zzhz)
Theo Ctdsb, một khu chung cư cao cấp ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang “gây sốt” trên mạng xã hội nước này khi sử dụng những chiếc ô lớn để… che nắng cho cây. Ảnh: Ctdsb
Theo Ctdsb, một khu chung cư cao cấp ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang “gây sốt” trên mạng xã hội nước này khi sử dụng những chiếc ô lớn để… che nắng cho cây. Ảnh: Ctdsb
Được biết, đây là khu Guan Yun Qian Tang Cheng, nằm trong khu thể thao Olympic, bờ nam sông Tiền Đường. Ảnh: Zzhz
Được biết, đây là khu Guan Yun Qian Tang Cheng, nằm trong khu thể thao Olympic, bờ nam sông Tiền Đường. Ảnh: Zzhz
Khu chung cư gồm 5 tòa nhà theo phong cách thuyền buồm, sở hữu vị trí hiếm có, nằm ven sông. Ảnh: Zzhz
Khu chung cư gồm 5 tòa nhà theo phong cách thuyền buồm, sở hữu vị trí hiếm có, nằm ven sông. Ảnh: Zzhz
Ngay tại lối vào công viên, hầu như mỗi cây hình cầu trên bãi cỏ dốc đều có một chiếc ô nhỏ màu trắng. Ảnh: Ctdsb
Ngay tại lối vào công viên, hầu như mỗi cây hình cầu trên bãi cỏ dốc đều có một chiếc ô nhỏ màu trắng. Ảnh: Ctdsb
Mùa hè đến, cây cối dễ bị héo do nhiệt độ cao và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiều nơi thường che cây bằng lưới đen, nhưng hiếm khi dùng ô che cho mỗi cây như ở khu chung cư này. Ảnh: Ctdsb
Mùa hè đến, cây cối dễ bị héo do nhiệt độ cao và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiều nơi thường che cây bằng lưới đen, nhưng hiếm khi dùng ô che cho mỗi cây như ở khu chung cư này. Ảnh: Ctdsb
Mùa hè đến, cây cối dễ bị héo do nhiệt độ cao và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiều nơi thường che cây bằng lưới đen, nhưng hiếm khi dùng ô che cho mỗi cây như ở khu chung cư này. Ảnh: Ctdsb
Mùa hè đến, cây cối dễ bị héo do nhiệt độ cao và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiều nơi thường che cây bằng lưới đen, nhưng hiếm khi dùng ô che cho mỗi cây như ở khu chung cư này. Ảnh: Ctdsb
Ngoài ra, ô thoáng khí và che chắn tốt hơn lưới đen. Ô cũng có thể sử dụng trong thời tiết mưa lớn. Ảnh: Ctdsb
Ngoài ra, ô thoáng khí và che chắn tốt hơn lưới đen. Ô cũng có thể sử dụng trong thời tiết mưa lớn. Ảnh: Ctdsb
Đặc biệt, lý do cốt lõi khiến cây cảnh ở khu chung cư này được “chăm sóc đặc biệt” như vậy bởi giá cây giống rất cao. Ảnh: Ctdsb
Đặc biệt, lý do cốt lõi khiến cây cảnh ở khu chung cư này được “chăm sóc đặc biệt” như vậy bởi giá cây giống rất cao. Ảnh: Ctdsb
Một số cây lớn đắt tiền có giá từ 20.000 - 60.000 NDT (71 - 213,5 triệu đồng)/cây. Cây được nhập khẩu, chi phí bảo dưỡng cao nên đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ. Ảnh: YouTube
Một số cây lớn đắt tiền có giá từ 20.000 - 60.000 NDT (71 - 213,5 triệu đồng)/cây. Cây được nhập khẩu, chi phí bảo dưỡng cao nên đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ. Ảnh: YouTube
Diện tích cây xanh trong khuôn viên chung cư rộng tới 20.000m2 với hơn 200 loại cây trồng. Ảnh: Ctdsb
Diện tích cây xanh trong khuôn viên chung cư rộng tới 20.000m2 với hơn 200 loại cây trồng. Ảnh: Ctdsb
Khuôn viên có đội ngũ chăm sóc vườn riêng, từ 8-12 người tùy theo mùa. Trung bình, mỗi người sẽ quản lý 2.500m2 cây xanh. Ảnh: Ctdsb
Khuôn viên có đội ngũ chăm sóc vườn riêng, từ 8-12 người tùy theo mùa. Trung bình, mỗi người sẽ quản lý 2.500m2 cây xanh. Ảnh: Ctdsb
Hoàng Minh (theo Zzhz)
