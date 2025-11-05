Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong biệt thự 200 tỷ ở Sài Gòn của Khánh Phương

Bất động sản

Bên trong biệt thự 200 tỷ ở Sài Gòn của Khánh Phương

Ngôi nhà của của gia đình ca sĩ Khánh Phương tọa lạc tại phường Sài Gòn (TP HCM), rộng 400m2, gồm 6 tầng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khánh Phương (SN 1981) là ca sĩ được nhiều khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8X, 9X biết đến với bản hit "Chiếc Khăn Gió Ấm". Ảnh: FBNV
Khánh Phương (SN 1981) là ca sĩ được nhiều khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8X, 9X biết đến với bản hit "Chiếc Khăn Gió Ấm". Ảnh: FBNV
Ngoài sự nghiệp ca hát, Khánh Phương cũng được mệnh danh là đại gia ngầm của Vbiz. Nam ca sĩ từng chia sẻ về căn biệt thự giá trị đến 200 tỷ đồng tại Quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TP HCM). Ảnh: FBNV
Ngoài sự nghiệp ca hát, Khánh Phương cũng được mệnh danh là đại gia ngầm của Vbiz. Nam ca sĩ từng chia sẻ về căn biệt thự giá trị đến 200 tỷ đồng tại Quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TP HCM). Ảnh: FBNV
Ngôi nhà gồm 6 tầng, tổng diện tích 600m2. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà gồm 6 tầng, tổng diện tích 600m2. Ảnh: FBNV
Công trình vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Ảnh: FBNV
Công trình vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Ảnh: FBNV
Tầng 6 là nơi gia đình nam ca sĩ sinh sống. Khánh Phương thường gọi đây là penthouse khi được thiết kế tách biệt với các phòng phía dưới. Ảnh: FBNV
Tầng 6 là nơi gia đình nam ca sĩ sinh sống. Khánh Phương thường gọi đây là penthouse khi được thiết kế tách biệt với các phòng phía dưới. Ảnh: FBNV
Các phòng rộng rãi với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: FBNV
Các phòng rộng rãi với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: FBNV
Không gian phòng ngủ ấm cúng. Ảnh: FBNV
Không gian phòng ngủ ấm cúng. Ảnh: FBNV
Chính giữa phòng khách treo chiếc đèn trần thả sang trọng. Ảnh: FBNV
Chính giữa phòng khách treo chiếc đèn trần thả sang trọng. Ảnh: FBNV
Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, treo nhiều ảnh của bố mẹ và nam ca sĩ. Ảnh: FBNV
Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, treo nhiều ảnh của bố mẹ và nam ca sĩ. Ảnh: FBNV
Khu vực sảnh phía sau ngôi nhà có sân vườn nhỏ. Ảnh: FBNV
Khu vực sảnh phía sau ngôi nhà có sân vườn nhỏ. Ảnh: FBNV
Khu vườn có nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Khu vườn có nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu một căn hộ khác ở TP HCM và một ngôi nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi khi ra Bắc biểu diễn. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu một căn hộ khác ở TP HCM và một ngôi nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi khi ra Bắc biểu diễn. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự 200 tỷ tại Sài Gòn #Gia đình ca sĩ Khánh Phương #Ngôi nhà kết hợp kinh doanh #Thiết kế nội thất sang trọng #Không gian sống và sinh hoạt gia đình #Căn hộ và nhà riêng ở TP HCM và Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT