Biệt thự gần 1.000m2 của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6

Bất động sản

Nhiều người khen không gian sống của gia đình quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng giống như một resort hạng sang.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Lê Vũ Hoàng là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 (2005). Vũ Hoàng sinh năm 1988 tại vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Internet
Sau chiến thắng ấn tượng tại Olympia, Lê Vũ Hoàng tiếp tục hành trình học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia. Tại đây, Vũ Hoàng khẳng định bản thân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn. Ảnh: Facebook
Lê Vũ Hoàng đang sống cùng vợ và hai con trong căn biệt thự 1.000m2 tại thành phố Sydney. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng với không gian mở, nhiều cây xanh, bể bơi và có tầm nhìn hướng ra rừng. Ảnh: FBNV
Góc nào trong nhà cũng hướng ra thiên nhiên xanh mát. Ảnh: FBNV
Khoảng sân rất rộng. Ảnh: FBNV
Xung quanh nhà phủ kín sắc hoa rực rỡ, cây xanh tươi tốt, tạo nên bầu không khí trong lành. Ảnh: FBNV
Bên trong biệt thự gồm 3 phòng khách (một phòng lớn và hai phòng nhỏ) và 4 phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi. Ảnh: FBNV
Không gian được bài trí đơn giản với tông trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Phòng khách nhỏ ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Ảnh: FBNV
Khu bếp thoáng đãng, sử dụng tông trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Cầu thang kính hiện đại. Ảnh chụp màn hình
Sân vườn rộng rãi với nhiều cây hoa khác nhau. Ảnh: FBNV
Cảnh sắc hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Ban công trải dài là góc thư giãn tuyệt vời. Ảnh: FBNV
