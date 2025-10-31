Kiến trúc độc đáo trong biệt thự cổ nơi Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới

Địa điểm Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới là căn biệt thự cổ bậc nhất London, được xây dựng từ năm 1895.
Lâm Minh gây ấn tượng mạnh với trang phục y tá rùng rợn, kết hợp phong cách cá tính và phù hợp không khí ma mị của lễ hội Halloween.
Số lượng hạn chế cùng với điều kiện khai thác khắc nghiệt và hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng là những yếu tố đẩy giá cua hoàng đế lên cao.
Trong vòng mười năm tới, 3 con giáp này sẽ được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân vây quanh, tài lộc cuồn cuộn đổ về, sự nghiệp và tình duyên nở rộ!
Núi Thành Đẳng (Quảng Ninh) cao hơn 1.000 m, là điểm trekking lý tưởng với cảnh sắc hoang sơ, biển mây bồng bềnh và tầm nhìn ôm trọn vùng đất mỏ.
Xuất hiện rạng rỡ trong bữa tiệc Halloween cùng hội bạn thân toàn sao nữ, Huyền Baby diện váy hai dây đỏ rực, lộ vòng 1 căng tràn quyến rũ.
Thế hệ mới của mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR được ra mắt vào năm 2023, với thiết kế cải tiến dựa trên phiên bản xe đường phố.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân thông minh, nhiệt huyết, tiền đồ rộng mở và có thể trở nên giàu có.
Sở hữu 1.093 bằng sáng chế, Thomas Edison có nhiều phát minh góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Dù vậy, ông vẫn có phát minh được đánh giá là thất bại.
"Phú bà" Sam khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh mừng sinh nhật với tone đỏ – trắng nổi bật. Cô vẫn trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.
Nhân tiết trời thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đốn tim fan với bộ ảnh dạo quanh hồ Gươm đậm chất 'nàng thơ'.
Mùa hồng chín rộ, loại quả ngọt lành này không chỉ thơm ngon mà còn tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, mắt sáng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Sau khi lên ngôi chỉ 29 ngày, Thái Xương Đế Chu Thường Lạc băng hà khi đang hoan lạc với cung nữ. Cuộc đời ông hoàng này khiến nhiều người bất ngờ.
Sống giữa rừng rậm Papua New Guinea, chuột túi cây Goodfellow (Dendrolagus goodfellowi) là sinh vật kỳ thú, giống như sự kết hợp giữa khỉ và kangaroo.
Giữ ảnh trong điện thoại tưởng vô hại, nhưng nếu chứa 7 loại hình dưới đây, bạn có thể bị đánh cắp thông tin, mất tiền mà không hay biết.
Các vụ việc của Vũ Hà, Ngân 98 - Lương Bằng Quang, Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Thùy Tiên, Nguyễn Công Trí, Vân Hugo… gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Các chuyên gia cho rằng, sẽ không có biện pháp phù hợp nào có thể ngăn cản UAV Geran-2 của Nga, đây cũng là điều mà các nhà sản xuất vũ khí đang né tránh.
Cách Thượng Hải chưa đầy 30 phút tàu cao tốc, Tô Châu chinh phục du khách với vẻ đẹp cổ kính pha hiện đại, thích hợp cho chuyến đi 2N1Đ chi phí tiết kiệm.
Hóa thân thành 2 cô nàng y tá nóng bỏng đầy ma mị, Xuân Ca và Bảo Khuyên khiến cộng đồng fan không thể rời mắt với bộ ảnh mới.
Vụ án mạng xảy ra ở gần chân núi đã khiến người dân vô cùng bất an. Chỉ khi lực lượng Công an bắt giữ được hung thủ, cuộc sống thường ngày mới trở lại...
Mỗi năm, khi tháng Mười sắp tàn và màn đêm dài hơn, khắp thế giới lại rực sáng trong muôn kiểu lễ hội Halloween – vừa rùng rợn, vừa đầy sắc màu văn hóa.