Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiến trúc độc đáo trong biệt thự cổ nơi Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới

Bất động sản

Kiến trúc độc đáo trong biệt thự cổ nơi Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới

Địa điểm Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới là căn biệt thự cổ bậc nhất London, được xây dựng từ năm 1895.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Tiên Nguyễn - con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu Justin Cohen, bằng bộ hình cưới đăng tải trên tạp chí Elle Italy. Ảnh: Facebook
Mới đây, Tiên Nguyễn - con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu Justin Cohen, bằng bộ hình cưới đăng tải trên tạp chí Elle Italy. Ảnh: Facebook
Những bức ảnh được thực hiện tại London, chủ yếu diễn ra trong biệt thự Two Temple Place. Ảnh: Elle
Những bức ảnh được thực hiện tại London, chủ yếu diễn ra trong biệt thự Two Temple Place. Ảnh: Elle
Two Temple Place là một trong những dinh thự cổ bậc nhất London, từng thuộc về người giàu nhất thế giới vào thế kỷ 19. Ảnh: Two Temple Place
Two Temple Place là một trong những dinh thự cổ bậc nhất London, từng thuộc về người giàu nhất thế giới vào thế kỷ 19. Ảnh: Two Temple Place
Tòa nhà có tầm nhìn hướng ra dòng sông Thames thơ mộng, được xây dựng theo phong cách Tân Gothic (Neo-Gothic), hoàn thành vào năm 1895. Ảnh: Two Temple Place
Tòa nhà có tầm nhìn hướng ra dòng sông Thames thơ mộng, được xây dựng theo phong cách Tân Gothic (Neo-Gothic), hoàn thành vào năm 1895. Ảnh: Two Temple Place
Công trình được thi công và trang trí theo tiêu chuẩn cao nhất của thời Victoria, với nhiều vật liệu quý hiếm và bền bậc nhất lúc bấy giờ. Ảnh: Two Temple Place
Công trình được thi công và trang trí theo tiêu chuẩn cao nhất của thời Victoria, với nhiều vật liệu quý hiếm và bền bậc nhất lúc bấy giờ. Ảnh: Two Temple Place
Toàn bộ ngoại thất được xây bằng đá Portland, loại đá vôi nổi tiếng từng xuất hiện trong nhiều công trình biểu tượng của Anh. Ảnh: Minor Sights
Toàn bộ ngoại thất được xây bằng đá Portland, loại đá vôi nổi tiếng từng xuất hiện trong nhiều công trình biểu tượng của Anh. Ảnh: Minor Sights
Mỗi góc tường, mỗi ô cửa trong dinh thự đều mang đậm dấu ấn quyền quý. Ảnh: Two Temple Place
Mỗi góc tường, mỗi ô cửa trong dinh thự đều mang đậm dấu ấn quyền quý. Ảnh: Two Temple Place
Gỗ quý được sử dụng làm vật liệu chủ đạo, hài hòa với sắc trắng của đá cẩm thạch, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa quyền lực. Ảnh: Two Temple Place
Gỗ quý được sử dụng làm vật liệu chủ đạo, hài hòa với sắc trắng của đá cẩm thạch, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa quyền lực. Ảnh: Two Temple Place
Cầu thang trung tâm là một điểm nhấn nổi bật trong dinh thự. Ảnh: Two Temple Place
Cầu thang trung tâm là một điểm nhấn nổi bật trong dinh thự. Ảnh: Two Temple Place
Tường ốp gỗ và trần nhà đều được chạm trổ tỉ mỉ bằng tay. Ảnh: Two Temple Place
Tường ốp gỗ và trần nhà đều được chạm trổ tỉ mỉ bằng tay. Ảnh: Two Temple Place
Mái vòm với những ô cửa kính màu tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, phản chiếu đủ sắc đỏ, xanh, vàng như một bức tranh chuyển động. Ảnh: Two Temple Place
Mái vòm với những ô cửa kính màu tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, phản chiếu đủ sắc đỏ, xanh, vàng như một bức tranh chuyển động. Ảnh: Two Temple Place
Trần nhà bằng gỗ gụ mang đến vẻ sang trọng, đảm bảo độ bền vượt thời gian. Ảnh: Two Temple Place
Trần nhà bằng gỗ gụ mang đến vẻ sang trọng, đảm bảo độ bền vượt thời gian. Ảnh: Two Temple Place
Cánh cửa chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Two Temple Place
Cánh cửa chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Two Temple Place
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Kiến trúc biệt thự cổ London #Phong cách Tân Gothic #Biểu tượng kiến trúc Victoria #Chất liệu vật liệu quý hiếm #Thiết kế nội thất tinh xảo #Biệt thự Two Temple Place

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT