Biệt thự trên đồi đẹp nao lòng tại Đà Lạt của Á hậu Quỳnh Châu

Bất động sản

Biệt thự trên đồi đẹp nao lòng tại Đà Lạt của Á hậu Quỳnh Châu

Ngôi nhà của Á hậu Quỳnh Châu tại Đà Lạt nằm trên một quả đồi nhỏ, bao quanh là thông, hoa và cỏ xanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát - Chủ một khách sạn có tiếng ở Đà Lạt, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng là chủ một cơ ngơi xinh xắn tại "xứ sở ngàn hoa". Ảnh: FBNV
Căn biệt thự sơn trắng, mái ngói xám trầm, bao quanh là thông xanh. Ảnh: Facebook
Bộ bàn ghế gỗ trắng đơn giản đặt giữa bãi cỏ xanh ở góc sân. Ảnh: Facebook
Dưới gốc cây có chiếc ghế gỗ, xung quanh là chậu hoa nhỏ tạo góc thư giãn đầy chất thơ. Ảnh: Facebook
Nhìn từ trên cao, sân vườn được chia thành nhiều tầng bằng tường đá, bao quanh là hàng thông thẳng tắp. Ảnh: Facebook
Khu ngồi uống trà ngoài trời lý tưởng. Ảnh: Facebook
Khoảng sân rộng với bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: Facebook
Góc ngắm cảnh, đọc sách cạnh cửa sổ. Ảnh: Facebook
Phòng ngủ được bài trí tối giản. Ảnh: Facebook
Bếp có cửa sổ hướng khu vườn. Ảnh: Facebook
Hoa hồng trắng nở rộ. Ảnh: Facebook
Bất kỳ góc nào trong khuôn viên cũng có màu xanh của thông, cỏ, cây bụi và hoa. Ảnh: Facebook
Á hậu cải tạo khu vườn cùng bố. Ảnh chụp màn hình
Ô hoa xinh xắn đủ sắc màu do Á hậu Quỳnh Châu và bố cùng làm. Ảnh: Facebook
