Bên trong 3 ngôi mộ 2.000 tuổi 'bất thường' của người Celt

Kho tri thức

Bên trong 3 ngôi mộ 2.000 tuổi 'bất thường' của người Celt

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra ba ngôi mộ bất thường của phụ nữ và trẻ em người Celt ở Anh. Những người này có thể đã bị hiến tế.

Tâm Anh (theo LS)
Giới khảo cổ ở Anh đã phát hiện bộ hài cốt khoảng 2.000 tuổi của một thiếu niên nằm úp mặt trong một cái hố - một tư thế chôn cất bất thường có thể là manh mối trong một vụ án mạng bí ẩn. Ảnh: Bournemouth University.
Ngôi mộ kỳ lạ này được phát hiện vào đầu năm nay khi các nhà nghiên cứu từ Đại học Bournemouth tiến hành cuộc khai quật tại một di chỉ của người Celt ở Dorset, Anh. Ảnh: Bournemouth University.
"Tư thế của bộ hài cốt cho thấy dường như người chết bị ném xuống hố, với hai bàn tay có thể bị trói chặt. Chúng tôi nghĩ đó là có thể là phụ nữ mặc dù các chuyên gia chưa có cơ hội kiểm tra ADN để khẳng định chắc chắn", nhà khảo cổ học Miles Russell - người tham gia dự án cho biết. Ảnh: Bournemouth University.
Thiếu nữ này không được chôn cùng đồ tùy táng và được tìm thấy trong tư thế nằm sấp dưới đáy một cái hố. Kết hợp với bằng chứng cho thấy tay của người này bị trói, những manh mối đó cho thấy cô đã bị hiến tế bởi bộ tộc Durotriges - một nhóm người Celt sống ở Anh vào thời Đồ sắt trước khi người La Mã xâm lược. Ảnh: Bournemouth University.
Người phụ nữ này không phải là người duy nhất có khả năng bị giết và chôn cất tại đây. Theo nhà khảo cổ Russell, 2 thi thể nằm sấp khác được khai quật trong khuôn khổ dự án này gồm 1 thiếu nữ được tìm thấy năm 2024 và một thi hài khác vào năm 2010. Hài cốt được tìm thấy năm 2010 là một phụ nữ trẻ qua đời do bị cắt cổ. Ảnh: Bournemouth University.
Ba ngôi mộ "bất thường" này được khai quật trong khuôn khổ Dự án Durotriges của Đại học Bournemouth. Dự án tập trung vào các khu định cư thời tiền La Mã ở miền nam nước Anh. Nghĩa trang này dường như có niên đại khoảng đầu đến giữa thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, tức khoảng 100 năm trước khi người La Mã xâm lược thành công miền nam nước Anh. Ảnh: celticruins.blogspot.com.
Trong một nghiên cứu được công bố đầu năm nay, các nhà nghiên cứu thuộc Dự án Durotriges đã tiến hành phân tích ADN để chứng minh rằng các nhóm người Celt như Durotriges có thể được tổ chức theo dòng mẹ. Điều này trùng khớp với những gì các tác giả La Mã nói về người Celt: dường như nam giới thường đến làng của vợ để kết hôn. Ảnh: Culture Club/Getty Images.
Các nhà nghiên cứu cho thấy 3 ngôi mộ khác thường trên cho thấy phụ nữ và trẻ em gái thường bị chọn làm vật hiến tế. Họ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội và bị coi là "dễ bị loại bỏ", đặc biệt nếu họ không phải người trong khu vực hoặc không có quan hệ họ hàng với các gia đình cầm quyền. Ảnh: Culture Club/Getty Images.
Theo nhà khảo cổ Russell, việc phát hiện ra nhiều vụ hiến tế phụ nữ cho thấy tập tục rùng rợn này phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây nhưng các chuyên gia không biết liệu những yếu tố xã hội, chính trị, môi trường nào đã thúc đẩy tập tục này. Ảnh: q-files.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#Khám phá mộ cổ người Celt #Tư thế chôn cất bất thường #mộ cổ #hài cốt

