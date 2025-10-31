Hà Nội

50 bộ hài cốt người Viking còn nguyên vẹn đến kinh ngạc

Kho tri thức

Nhà khảo cổ học Đan Mạch đã tìm thấy 50 bộ hài cốt người Viking được bảo quản tốt, làm tiền đề để hiểu rõ hơn về cuộc sống thường ngày của người Bắc Âu cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại làng Aasum yên tĩnh, gần Odense, Đan Mạch, nhà khảo cổ học Michael Borre Lundo đã phát hiện 50 bộ hài cốt lạ trong quá trình khai quật khảo cổ tại khu vực quy mô 2.000 mét vuông trong nghĩa trang lịch sử. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Điều thú vị là 50 bộ hài cốt này được bảo quản cực kỳ tốt và chúng thuộc về chủng người Viking. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Những bộ hài cốt được bảo quản cực kỳ tốt này được chôn cùng với nhiều đồ tạo tác khác nhau như dao, đồ trang sức và pha lê. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Người ta cho rằng, những bộ hài cốt này có niên đại từ thế kỷ thứ 9 Sau Công Nguyên, dưới thời trị vì của Gorm và Thyra ở Jelling, Đan Mạch. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Một trong những khám phá bất thường nhất tại địa điểm này là một người phụ nữ được chôn cất chung cùng một cỗ xe ngựa Viking. Các hiện vật xung quanh bộ hài cốt, từ một chuỗi hạt thủy tinh đến một lưỡi kiếm sắt được chế tác tinh xảo, cho thấy người phụ nữ này có địa vị cao trong xã hội. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Michael Borre Lundo cho biết, chúng đại diện cho một bộ công cụ hoàn toàn mới cho những khám phá khảo cổ học chuyên sâu tiếp theo. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Chia sẻ thêm, Michael Borre Lundo hy vọng có thể thực hiện phân tích DNA trên tất cả các bộ hài cốt này trong thời gian tới, hy vọng sẽ tìm thêm được các manh mối mới về thời đại Viking. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Michael Borre Lundo muốn kiểm tra các mô hình xã hội, bao gồm quan hệ họ hàng và di cư từ thời Viking và từ đó sẽ hiểu được các câu chuyện cuộc đời của họ thông qua phân tích DNA. Ảnh: @Michael Borre Lundo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
