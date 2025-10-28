Mở mộ cổ nhà Đường, bất ngờ phát hiện thi hài quý bà chôn cùng lừa

Hà Nội

Kho tri thức

Khi mở ngôi mộ thời nhà Đường, các chuyên gia bất ngờ khi phát hiện thi hài nữ quý tộc chôn cùng một con lừa.

Tâm Anh (theo ATI)
Vào năm 2012, các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ của Cui Shi - nữ quý tộc nhà Đường tại Tây An, Trung Quốc. Trong mộ của nữ quý tộc này, họ còn tìm thấy xương lừa. Ảnh: Songmei Hu/Antiquity.
Việc phát hiện xương lừa trong mộ của nữ quý tộc Cui Shi khiến giới chuyên gia "bối rối" bởi bà là người có địa vị cao trong xã hội nhưng lại được chôn cùng lừa - loài động vật được xem là thấp kém khi ấy. Ảnh: J. Yang/Antiquity.
Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia tin rằng, việc chôn cùng con lừa cho thấy nữ quý tộc Cui Shi từng cưỡi lừa chơi polo và muốn tiếp tục sở thích này ở thế giới bên kia. Do vậy, sau khi qua đời, con lừa được chôn cùng với nữ chủ nhân. Ảnh: Twitter.
"Không có lý do gì để một quý bà như Cui Shi sử dụng lừa, chưa kể nó còn được cúng tế theo bà ấy sang thế giới bên kia. Đây là lần đầu tiên giới khảo cổ tìm thấy ngôi mộ như vậy", Songmei Hu, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, chuyên gia tại Viện Khảo cổ Thiểm Tây, cho biết. Ảnh: Songmei Hu/Antiquity.
Tuy nhiên, một số tài liệu, ghi chép về nữ quý tộc Cui Shi cho thấy phát hiện trên không hẳn là khó tin. Cụ thể, các văn bản thời nhà Đường cho thấy tầng lớp thượng lưu rất ưa chuộng chơi polo trên lưng ngựa. Ảnh: Vassil/Wikimedia Commons.
Tuy nhiên, polo khá nguy hiểm khi người chơi cưỡi con ngựa lớn. Vì vậy, giới quý tộc còn có một phiên bản khác là Lvju hay còn gọi polo lừa. Theo đó, một số quý tộc sẽ cưỡi lừa thay vì ngựa khi chơi polo. Những con lừa được đánh giá là vững vàng và ổn định hơn cho người chơi polo. Ảnh: thehistoryblog.
Chồng của Cui Shi là Bao Gao được hoàng đế Đường Hy Tông phong làm tướng bởi khả năng chơi polo xuất chúng. Các hoàng đế thường dùng polo để đánh giá năng lực tổng quát của các vị tướng. Ảnh: thehistoryblog.
Mặc dù Bao Gao là tay chơi polo lão luyện nhưng ông cũng đã mất một mắt trong một trận polo trên lưng ngựa. Do đó, để các nữ quý tộc có thể chơi polo an toàn hơn, những con lừa được sử dụng thay thế cho ngựa. Ảnh: J. Yang, edited by T. Wang / Hu et al., Antiquity, 2020.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
