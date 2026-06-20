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Đời sống 247

Bé trai thoát khối nơ vi khổng lồ trên lưng sau 6 cuộc đại phẫu

Mang khối nơ vi hắc tố khổng lồ từ khi chào đời, bé trai 7 tuổi phải sống trong tư thế gù lưng suốt nhiều năm trước khi có thể đứng thẳng sau 6 lần phẫu thuật.

Thúy Nga

Suốt 7 năm, bé N.V.T. (Hà Nội) phải sống chung với một khối nơ vi hắc tố khổng lồ bẩm sinh bao phủ gần như toàn bộ vùng lưng, ngực và bụng. Khối tổn thương ngày càng dày, cứng, gồ cao theo sự phát triển của cơ thể, đặc biệt phần nơ vi quá phát ở vùng lưng tạo thành một khối nhô lớn khiến dáng vẻ phía sau của em giống như đang mang một chiếc mai rùa.

Khối tổn thương không chỉ gây biến dạng cơ thể mà còn khiến bé không thể đứng thẳng như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhiều năm liền, em phải sinh hoạt trong tư thế gù lưng, ảnh hưởng đáng kể đến vận động và tâm lý.

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U khổng lồ trên cơ thể khiến trẻ bị gù - Ảnh minh họa BVCC

​TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phụ trách Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Thông thường, nơ vi hắc tố là bệnh lý bẩm sinh và phần lớn là lành tính. Tuy nhiên, với những tổn thương có kích thước khổng lồ, bề mặt dày, gồ cao hoặc xuất hiện các dấu hiệu như loét, ngứa, nguy cơ ác tính hóa thành ung thư hắc tố da là rất lớn.

Ở trường hợp bệnh nhi N.V.T., khối tổn thương đã chiếm tới hơn 1/3 diện tích cơ thể. Đây cũng là lý do khiến việc loại bỏ toàn bộ khối nơ vi chỉ trong một lần phẫu thuật gần như không thể thực hiện.

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Ê -kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

“Khó khăn lớn nhất không phải là cắt khối nơ vi đi, mà là sau đó lấy da ở đâu để che phủ. Nếu lấy da ở vị trí khác ghép vào sẽ tạo thêm sẹo lớn, ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ của trẻ sau này”, TS.BS Dương Mạnh Chiến chia sẻ.

Để giải quyết bài toán này, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị theo từng giai đoạn. Trong mỗi lần phẫu thuật, ê-kíp sẽ cắt bỏ tối đa phần nơ vi trong giới hạn an toàn, sau đó tận dụng độ đàn hồi tự nhiên của vùng da lành xung quanh để tạo vạt da che phủ phần khuyết tổ chức.

Khi vùng da này tiếp tục giãn nở theo thời gian, bệnh nhi sẽ được tiến hành đợt phẫu thuật tiếp theo nhằm loại bỏ thêm phần tổn thương còn lại.

Sau 6 lần phẫu thuật liên tiếp kéo dài nhiều năm, kết quả bước đầu đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình và các y bác sĩ.

Khối nơ vi hắc tố khổng lồ đã giảm đáng kể cả về diện tích lẫn độ dày, với mức giảm khoảng 50% so với ban đầu. Quan trọng hơn, bé trai hiện đã có thể đứng thẳng lưng, không còn phải khom gù do sức nặng của khối tổn thương đè ép.

Dự kiến bệnh nhi sẽ phải trải qua thêm khoảng 4–5 lần phẫu thuật nữa mới có thể xử lý hết.

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Khối u khổng lồ được cắt bỏ - Ảnh BVCC

​Các bác sĩ cho biết, mặc dù hiện tại khối nơ vi của bệnh nhi chưa ghi nhận dấu hiệu ác tính, song việc điều trị sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ ung thư hắc tố da về sau.

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Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ hoặc da liễu để được đánh giá khi phát hiện:

Nơ vi hắc tố kích thước lớn xuất hiện từ khi sinh.

Tổn thương ngày càng dày lên, gồ cao.

Xuất hiện loét, ngứa kéo dài.

Thay đổi màu sắc bất thường.

Nơ vi phát triển nhanh theo thời gian hoặc gây ảnh hưởng vận động.

>>> Mời độc giả xem video Hành trình giải thoát "mai rùa" cho bệnh nhi mang u hắc tố khổng lồ:

#Chữa trị u hắc tố khổng lồ #Phẫu thuật tạo hình trẻ em #Điều trị sớm ung thư da #Biến dạng và phục hồi vận động #Quy trình điều trị đa giai đoạn

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