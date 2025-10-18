Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai ở Bắc Ninh bị móc câu cá đâm xuyên nhãn cầu

Tai nạn móc câu cá gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt trẻ nhỏ. Người dân cần biết cách xử lý an toàn và đến cơ sở y tế ngay lập tức để tránh hậu quả nặng nề.

Bình Nguyên

Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bé trai ở Bắc Ninh bị móc câu cá đâm vào vùng mí và góc trong mắt, xuyên giác mạc, thủng nhãn cầu.

Theo người nhà, trong lúc đi câu sau mùa lũ, do sơ suất khi quăng cần, lưỡi câu có mồi giả đã văng trúng mắt bé. Người thân cố gắng gỡ nhưng không được, phải đưa trẻ đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức, chảy nước mắt và hoảng sợ.

ThS.BS Đặng Văn Hoà, Trưởng kíp trực Khoa Mắt, cho biết, ê-kíp đã nhanh chóng đánh giá tổn thương, tiến hành gây tê và lấy dị vật ra an toàn, giữ nguyên được cấu trúc và chức năng nhãn cầu. Sau xử trí, bệnh nhi ổn định, thị lực được bảo tồn.

Bác sĩ Hòa cảnh báo: "Tai nạn do móc câu rất nguy hiểm vì lưỡi câu có ngạnh, dễ xuyên sâu và gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. Người dân tuyệt đối không tự gỡ, cần bảo vệ nguyên vị trí móc và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt".

Móc câu đâm vào mắt/Ảnh VTV

Lưỡi câu sắc nhọn có thể gây tổn thương sâu, thậm chí để lại di chứng nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời. Để đảm bảo an toàn khi câu cá, trẻ em cần được người lớn giám sát chặt chẽ, trang bị dụng cụ bảo hộ phù hợp khi đi câu, chú ý tư thế, thao tác khi quăng cần và giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh.

Nếu bị móc câu vào mắt hoặc vùng mặt: Không cố kéo ra, che phủ nhẹ vết thương và giữ yên đầu, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp, tiêm phòng uốn ván phòng biến chứng xảy ra.

