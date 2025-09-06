Cấp cứu bé 8 tháng tuổi ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, môi tái, thở nấc.

Theo gia đình, trước đó bé bị táo bón, khi cho uống men tiêu hóa, bố đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazoline.

Bé uống khoảng 4mg thuốc, sau đó xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường nhưng phải tới 5 giờ sau, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi ngộ độc naphazolin và nhanh chóng xử trí bằng hỗ trợ hô hấp, thở oxy mask 5 lít/phút, truyền dịch và ủ ấm.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bé ổn định, tỉnh táo trở lại và được xuất viện.

Bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhi trong quá trình điều trị. Ảnh: BVCC

Naphazoline là thuốc có tác dụng làm co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giúp giảm sưng và sung huyết khi nhỏ hoặc xịt vào niêm mạc mũi. Thuốc có các dạng dung dịch 0,025%, 0,05% và 0,1%.

Tuy nhiên, việc sử dụng phải đúng chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nếu dùng sai cách hoặc uống nhầm, thuốc có thể gây rối loạn ý thức, suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chỉ sử dụng Naphazolin khi có chỉ định chuyên môn, đồng thời cần để thuốc xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hạn dùng và nguồn gốc trước khi cho trẻ dùng.

Thuốc nhỏ mũi chứa hoạt chất naphazolin tuyệt đối không dùng đường uống. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, nguy hiểm tính mạng trẻ nhỏ.

Trong trường hợp trẻ vô tình uống nhầm các loại thuốc, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.