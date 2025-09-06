Hà Nội

Cấp cứu bé 8 tháng tuổi ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.

Bình Nguyên

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, môi tái, thở nấc.

Theo gia đình, trước đó bé bị táo bón, khi cho uống men tiêu hóa, bố đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazoline.

Bé uống khoảng 4mg thuốc, sau đó xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường nhưng phải tới 5 giờ sau, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi ngộ độc naphazolin và nhanh chóng xử trí bằng hỗ trợ hô hấp, thở oxy mask 5 lít/phút, truyền dịch và ủ ấm.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bé ổn định, tỉnh táo trở lại và được xuất viện.

Bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhi trong quá trình điều trị. Ảnh: BVCC

Naphazoline là thuốc có tác dụng làm co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giúp giảm sưng và sung huyết khi nhỏ hoặc xịt vào niêm mạc mũi. Thuốc có các dạng dung dịch 0,025%, 0,05% và 0,1%.

Tuy nhiên, việc sử dụng phải đúng chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nếu dùng sai cách hoặc uống nhầm, thuốc có thể gây rối loạn ý thức, suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chỉ sử dụng Naphazolin khi có chỉ định chuyên môn, đồng thời cần để thuốc xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hạn dùng và nguồn gốc trước khi cho trẻ dùng.

Thuốc nhỏ mũi chứa hoạt chất naphazolin tuyệt đối không dùng đường uống. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, nguy hiểm tính mạng trẻ nhỏ.

Trong trường hợp trẻ vô tình uống nhầm các loại thuốc, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Sử dụng máy phát điện gần phòng ngủ, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh bị ngạt khí CO

Ngày 26/8, Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận cấp cứu hai vợ chồng bị ngộ độc khí CO do nổ máy phát điện trong nhà để sử dụng trong lúc mất điện.

Theo SKĐS, trước đó, khoảng 22h ngày 25/8, Hà Tĩnh mất điện do bão số 5. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông T.H.A. (SN 1951, trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) sử dụng máy phát điện. Sau đó cả gia đình ông A. gồm 3 người đi vào phòng ngủ.

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Hai chị em ngộ độc cần sa khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc

Sau khi ăn kẹo khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân là chị em gồm bé gái 9 tuổi và chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa).

Gia đình cho hay trước đó, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút thì 2 chị em xuất hiện tình trạng trên.

Ngộ độc do ăn chè bảo quản 3 ngày trong tủ lạnh

Ngộ độc thực phẩm sẽ trở nên nghiêm trọng nếu trẻ có hệ miễn dịch suy giảm, mắc các bệnh về thận, hồng cầu hình liềm...

Nhập viện cấp cứu vì ăn chè bảo quản trong tủ lạnh

Bé Công, 12 tuổi, nôn nhiều, đau bụng, sốt, đi ngoài phân lỏng sau ăn chè bảo quản trong tủ lạnh 3 ngày, được chẩn đoán ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

