Bé 11 tháng tuổi bỏng loét thực quản vì nuốt pin cúc áo

Trung tâm Y tế Móng Cái (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi B.M.K. (11 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, quấy khóc dữ dội. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật kim loại hình tròn mắc kẹt tại thực quản.

Bệnh nhi được chỉ định nội soi cấp cứu, phát hiện dị vật là một viên pin cúc áo. Các bác sĩ nhanh chóng lấy dị vật ra an toàn, tuy nhiên niêm mạc thực quản của trẻ đã bị tổn thương do phản ứng ăn mòn điện - hóa học. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực và theo dõi biến chứng.

Theo bác sĩ Trung tâm Y tế Móng Cái, chỉ cần chậm vài giờ bệnh nhi có thể nguy hiểm tính mạng. Phát hiện sớm và xử trí kịp thời giúp cứu sống và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Hình ảnh chụp Xquang phát hiện dị vật thực quản/ Ảnh Trung tâm Y tế Móng Cái

Bác sĩ khuyến cáo, pin cúc áo tuy nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Khi nuốt phải, chỉ trong vài giờ, pin có thể gây bỏng, loét, thủng thực quản hoặc khí quản, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề như hẹp thực quản, rò khí - thực quản, suy dinh dưỡng mạn tính.

Trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất, vì thường có xu hướng cho đồ vật nhỏ vào miệng khi chơi. Vì vậy, để phòng ngừa dị vật ở trẻ nhỏ, phụ huynh cần giữ pin và vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ; Giám sát trẻ trong độ tuổi khám phá; Xử trí đúng cách khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật: Không tự ý móc họng hoặc cho trẻ ăn uống để "đẩy dị vật xuống", vì có thể làm tình trạng tồi tệ hơn.

Dị vật được gắp ra từ thực quản bé gái/ Ảnh Trung tâm Y tế Móng Cái

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không tự móc họng hay cho uống nước, mà cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được nội soi và can thiệp kịp thời.

Nếu trẻ nghẹn, cần thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu Heimlich để loại bỏ dị vật. Với kỹ thuật này, người cấp cứu đứng sau lưng trẻ, vòng tay ôm ngang bụng. Một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đặt trên rốn và dưới xương ức, tay kia nắm lấy tay đấm. Sau đó, dùng lực đẩy mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên, động tác lặp lại nhiều lần cho đến khi dị vật bật ra ngoài hoặc trẻ thở lại bình thường. Với bé nhỏ dưới một tuổi, phụ huynh nên thay bằng vỗ lưng và ấn ngực. Trường hợp trẻ sặc, khuyến khích bé ho mạnh để tống dị vật ra ngoài.