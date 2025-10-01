Hà Nội

Sống Khỏe

Ngã xuống ao, trẻ 3 tuổi bị cành cây đâm xuyên trực tràng, ruột non 4 tháng

Phụ huynh cần giám sát khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão, cây cối dễ gãy đổ, để tránh trẻ gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM vừa phẫu thuật thành công, lấy ra dị vật là cành cây dài 16cm, đường kính 1cm nằm trong ổ bụng bé gái 3 tuổi suốt hơn 4 tháng.

BS.CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết bệnh nhi là bé H.M.L (sinh năm 2022, ngụ Đắk Lắk). Khoảng 4 tháng trước, bé bị té ngã xuống ao gần nhà. Người thân kịp thời phát hiện, đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng, sau đó bé xuất viện.

Một tháng sau, bé L. sốt cao, ho nhiều, nhập viện trở lại tại bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm phổi trong 30 ngày. Kiểm tra siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối lạ trong ổ bụng, nghi dị vật nên lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, kết quả CT scan cho thấy trong ổ bụng bệnh nhân có dị vật kích thước 1x16cm nằm từ trực tràng đến gan.

di-vat-cay.jpg
Dị vật cành cây được lấy ra từ bụng bé gái - Ảnh BVCC

Ê-kíp nội soi xác định, dị vật đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng ruột viêm dính nhiều, gây khó khăn cho phẫu thuật vì ruột dính nhiều. Các bác sĩ tiến hành mổ mở bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương các mạch máu thần kinh và niệu quản, hạn chế các tổn thương các bộ phận khác.

Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra nguyên vẹn cành cây dài 16cm. Bệnh nhân được xử lý cầm máu, khâu các vết thương và làm hậu môn tạm. Hiện sức khỏe bệnh nhi đang dần hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện sau 1 tuần.

Các bác sĩ cho biết, khoảng 1 tháng sau bé sẽ được tái khám và đóng hậu môn tạm. Bệnh nhi có thể sinh hoạt bình thường và không để lại di chứng.

Các bác sĩ nhận định, may mắn dị vật không đâm vào các mạch máu lớn nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Bên cạnh đó, do bệnh nhân bị viêm phổi hít nên các bác sĩ cho dùng kháng sinh phổ rộng để điều trị nhiễm trùng, vô tình ức chế việc nhiễm trùng do dị vật gây ra.

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối.

Tuy nhiên, trường hợp bé L. rất hy hữu vì cành cây dài và nằm trong ổ bụng bé thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan trong ổ bụng, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.

“Phụ huynh cần giám sát khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão, cây cối dễ gãy đổ, để tránh trẻ gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Đặc biệt, đối với người dân ở khu vực gần ao hồ sông suối, không cho trẻ đến gần hoặc vui chơi tại khu vực ao hồ sông suối khi không có người lớn giám sát; không đi qua cầu hoặc đường ngập nước.

Khi xảy ra các tai nạn sinh hoạt, người thân cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời”, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo.

