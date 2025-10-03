Tai nạn giao thông, người đàn ông bị nhánh cây cắm vào xuyên thái dương

Giữa đêm khuya, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt, một người đàn ông bị nhánh cây cắm xuyên vào xuyên thái dương.

Khi nhập viện, anh N. (35 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) trong tình trạng đau nhức dữ dội, vết thương xuyên thái dương trái khoảng 1cm, đang rỉ máu.

Điều đáng lo ngại là trong vết thương có một nhánh cây đâm xuyên dưới da, hướng vào trong và chếch lên trên cung mày trái. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tổn thương động mạch thái dương nông, gây chảy máu nguy hiểm.

Hình ảnh ê-kíp phẫu thuật lấy cành cây đâm xuyên thái dương bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ lập tức hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Sau khi gây mê, ê-kíp tiến hành thám sát, lấy ra dị vật là nhánh cây dài khoảng 6 cm, đồng thời làm sạch mô mềm, loại bỏ nhiều dằm gỗ và lá cây còn sót lại.

May mắn, dị vật chỉ nằm trong phần mô mềm, chưa gây tổn thương đến xương sọ hay các cấu trúc thần kinh quan trọng. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương lành tốt, không còn sưng đau và đã xuất viện.

Dị vật cành cây được lấy ra - Ảnh BVCC