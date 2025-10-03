Hà Nội

Sống Khỏe

Tai nạn giao thông, người đàn ông bị nhánh cây cắm vào xuyên thái dương

Nhánh cây đâm xuyên dưới da, hướng vào trong và chếch lên trên cung mày trái tiềm ẩn nguy cơ tổn thương động mạch thái dương nông, gây chảy máu nguy hiểm.

Thúy Nga

Giữa đêm khuya, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt, một người đàn ông bị nhánh cây cắm xuyên vào xuyên thái dương.

Khi nhập viện, anh N. (35 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) trong tình trạng đau nhức dữ dội, vết thương xuyên thái dương trái khoảng 1cm, đang rỉ máu.

Điều đáng lo ngại là trong vết thương có một nhánh cây đâm xuyên dưới da, hướng vào trong và chếch lên trên cung mày trái. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tổn thương động mạch thái dương nông, gây chảy máu nguy hiểm.

cay-xuyen-t.jpg
Hình ảnh ê-kíp phẫu thuật lấy cành cây đâm xuyên thái dương bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ lập tức hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Sau khi gây mê, ê-kíp tiến hành thám sát, lấy ra dị vật là nhánh cây dài khoảng 6 cm, đồng thời làm sạch mô mềm, loại bỏ nhiều dằm gỗ và lá cây còn sót lại.

May mắn, dị vật chỉ nằm trong phần mô mềm, chưa gây tổn thương đến xương sọ hay các cấu trúc thần kinh quan trọng. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương lành tốt, không còn sưng đau và đã xuất viện.

cay-xuyen-thai-duong.jpg
Dị vật cành cây được lấy ra - Ảnh BVCC

BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn khuyến cáo: “Khi gặp dị vật đâm xuyên, tuyệt đối không tự ý rút ra. Nhiều trường hợp dị vật chính là ‘nút cầm máu tạm thời’. Tốt nhất, hãy đến ngay cơ sở y tế để được xử trí an toàn”.

#dị vật đâm xuyên thái dương #cứu người bị cành cây xuyên sọ #phẫu thuật lấy dị vật #chống chảy máu nguy hiểm #xử trí tai nạn giao thông #tổn thương động mạch thái dương

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngã xuống ao, trẻ 3 tuổi bị cành cây đâm xuyên trực tràng, ruột non 4 tháng

Phụ huynh cần giám sát khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão, cây cối dễ gãy đổ, để tránh trẻ gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM vừa phẫu thuật thành công, lấy ra dị vật là cành cây dài 16cm, đường kính 1cm nằm trong ổ bụng bé gái 3 tuổi suốt hơn 4 tháng.

BS.CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết bệnh nhi là bé H.M.L (sinh năm 2022, ngụ Đắk Lắk). Khoảng 4 tháng trước, bé bị té ngã xuống ao gần nhà. Người thân kịp thời phát hiện, đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng, sau đó bé xuất viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch vì uốn ván

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính, đe dọa tính mạng do độc tố của trực khuẩn Clostridium tetani gây co cứng cơ, dẫn đến suy hô hấp ngừng tuần hoàn.

Gần đây khoa Hồi sức truyền nhiễm Viện lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận và điều trị thành công người bệnh nữ 77 tuổi với chẩn đoán: Uốn ván ngoại khoa từ vết thương 1/3 dưới cẳng tay phải, giai đoạn toàn phát mức độ nặng.

Cách vào viện hai tuần, người bệnh bị vết thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây, tự sơ cứu và chăm sóc vết thương tại nhà, không tiêm phòng huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT). Sau 10 ngày người bệnh biểu hiện triệu chứng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Xem chi tiết

Thế giới

Bé gái 7 tuổi tử vong vì cành cây rơi trúng người

Một bé gái 7 tuổi thiệt mạng và 4 đứa trẻ khác bị thương trong vụ cành cây gãy đổ tại công viên ở Essex, Anh.

Daily Mail đưa tin, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại Công viên Chalkwell ở Southend, Essex, vào khoảng 15 giờ chiều 28/6. Một nhân chứng cho biết anh nghe thấy tiếng hét của những em nhỏ khi một cành cây lớn bất ngờ rơi xuống đất.

cay1.png
Cành cây gãy đổ khiến 5 em nhỏ thương vong trong công viên ở Anh. Ảnh: Facebook.
Xem chi tiết

