Cảnh tượng khó tin ở vườn quốc gia hoang sơ, hiểm trở nhất nước Mỹ

Kho tri thức

Cảnh tượng khó tin ở vườn quốc gia hoang sơ, hiểm trở nhất nước Mỹ

Được ví như là viên ngọc của bang California (Mỹ), Vườn quốc gia Yosemite có sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử bảo tồn lâu đời.

T.B (tổng hợp)
Được công nhận là vườn quốc gia từ năm 1890. Yosemite là một trong những vườn quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Ảnh: Pinterest.
Được hình thành bởi băng hà cổ đại. Dòng băng hàng nghìn năm đã tạo nên cảnh quan thung lũng granite đặc trưng của vườn quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với vách đá El Capitan. Đây là điểm leo núi khó nhất thế giới, cao hơn 900 mét. Ảnh: Pinterest.
Có thác Yosemite cao 739 mét. Đây là một trong những thác nước cao nhất Bắc Mỹ, đặc biệt hùng vĩ vào mùa xuân. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh học cao. Vườn có hơn 400 loài động vật, gồm gấu đen, nai sừng tấm và đại bàng. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO. Được ghi danh từ năm 1984 nhờ vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Đón hàng triệu du khách mỗi năm. Khoảng 4 triệu người đến chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của Yosemite hằng năm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
#Vườn quốc gia Yosemite #Thiên nhiên hoang sơ Mỹ #Lịch sử bảo tồn #Cảnh quan đá granite #Vách đá El Capitan #Thác nước Yosemite

