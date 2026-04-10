Bắt tạm giam người phụ nữ ngang nhiên chiếm giữ nhà của người khác

Tự ý phá khóa, quay lại chiếm giữ nhà sau khi đã bị cưỡng chế, một người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị khởi tố về hành vi xâm phạm chỗ ở.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Bé (54 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Thế Hiếu (trú tại Quảng Nam cũ) là người trúng đấu giá hợp pháp căn nhà tại lô đất số 21, phân khu B2.8, khu tái định cư Bá Tùng (phường Ngũ Hành Sơn). Tài sản này trước đó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé, được Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn đưa ra đấu giá để thi hành án.

Năm 2018, sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan thi hành án đã tổ chức cưỡng chế, yêu cầu vợ chồng ông Dũng, bà Bé rời khỏi nhà để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Cao Thị Bé. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Tuy nhiên, chỉ gần hai tháng sau khi nhận bàn giao, lợi dụng lúc ông Hiếu về quê, bà Cao Thị Bé đã cùng chồng tự ý phá khóa, ngang nhiên dọn vào ở và chiếm giữ căn nhà này suốt nhiều năm qua.

Mặc dù ông Hiếu đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu và chính quyền địa phương đã vào cuộc can thiệp, nhưng gia đình bà Bé vẫn kiên quyết không trả lại tài sản, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ về hành vi chiếm giữ chỗ ở trái phép, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với bà Cao Thị Bé. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Theo Phú Linh/ Sức Khỏe Đời Sống
Nhà xây trái phép nên không được xem là chỗ ở hợp pháp (?!)

Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, căn nhà xây dựng không phép, không được xem là chỗ ở hợp pháp nên không phát sinh hành vi xâm phạm chỗ ở. Quan điểm này đúng hay sai?

Bà BTP ở TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết vừa khiếu nại đến VKSND tỉnh Ninh Thuận về việc Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận không khởi tố vụ án đối với hành vi đập phá, chiếm giữ nhà của bà.
Xã hội

Bố con Đường “Nhuệ”, Tiến “trắng” thân thiết thế nào trước khi “lật mặt“

Tại phiên xét xử vụ án ăn chặn tiền hỏa táng, Tiến “trắng” tiếp tục tố bố mẹ nuôi đối xử tệ bạc. Trước đó, Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng” từng rất thân thiết.

Tại phiên tòa xét xử vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ") cùng 5 bị cáo về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng sáng 17/11, Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, con nuôi Đường Nhuệ) đã nóng nảy, liên tục xin tòa xử mình 20 năm tù và từ chối luật sư bào chữa.
Bo con Duong “Nhue”, Tien “trang” than thiet the nao truoc khi “lat mat“-Hinh-2

Tiến “trắng” nói rằng, bản thân bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường và mẹ nuôi Nguyễn Thị Dương đối xử tệ bạc. "Tôi chẳng nợ nần gì ông bà ấy cả, chỉ có ông bà ấy nợ tôi”, “bị cáo chỉ được cái mác con nuôi cho oai”, “từ sau ngày 20/8 thì tôi đã biết mình bị lừa, chẳng qua là tôi giả vờ không biết để tương kế tựu kế thôi, ông bà ấy đã bất nhân thì không thể trách tôi bất nghĩa” - Tiến liên tục tố bố mẹ nuôi tại tòa.
Xã hội

“Trùm” giang hồ Đường “Nhuệ” và con nuôi tiếp tục hầu tòa

VKSND TP Thái Bình nhận định trong khoảng thời gian từ 3-10-2017 đến 19-10-2017, Đường đã giao Tiến xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ, sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết mà không được sự đồng ý của ông Lẫm, bà Quyết cũng như người thân trong gia đình.

Sau 2 lần hoãn, do có yêu cầu từ phía bị hại là vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, chủ Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết) và bà Phạm Thị Quyết (SN 1967), dự kiến ngày mai 18-10, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.
