Kinh doanh

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 500 bao thuốc lá nhập lậu

Đang vận chuyển 500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đi tiêu thu, đối tượng T.T.T (SN :1962) đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 18/12, thông tin từ Công an xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Theo đó, vào khoảng 10h50, ngày 16/12, trong quá trình tuần tra, Công an xã Trần Đề phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.T.T (SN: 1962, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) đang vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

image-475.png
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 500 bao thuốc lá, gồm các nhãn hiệu, gồm: Hero, Jet, Scott, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xã Trần Đề tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
