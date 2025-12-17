Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 2.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đối tượng Dương Quang đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Nhơn Ái (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm.

Trước đó, ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, Công an xã Nhơn Ái phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển tại ấp Nhơn Phú 2, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện.

Đối tượng Dương Quang cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang vận chuyển 2.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Dương Quang, (SN: 1984, tỉnh An Giang). Tất cả số thuốc lá trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ lai lịch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.