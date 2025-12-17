Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 2.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đối tượng Dương Quang đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Nhơn Ái (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm.

Trước đó, ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, Công an xã Nhơn Ái phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển tại ấp Nhơn Phú 2, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện.

image-358.png
Đối tượng Dương Quang cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang vận chuyển 2.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Dương Quang, (SN: 1984, tỉnh An Giang). Tất cả số thuốc lá trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ lai lịch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Hàng lậu #thuốc lá #Công an #TP Cần Thơ #bắt giữ

Bài liên quan

Kinh doanh

An Giang tiêu hủy hơn 256.000 bao thuốc lá nhập lậu

Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu nhằm đảm bảo xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

‎Ngày 28/11, Công an tỉnh An Giang phối hợp Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang) cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 256.681 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đây là số tang vật được phát hiện, tịch thu trong quá trình đấu tranh vận chuyển hàng cấm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

ll-chuc-nang-tien-hanh-tieu-huy-tang-vat-la-thuoc-la-dieu.jpg
Lực lượng chức năng tiêu huỷ thuốc lá lậu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới