Quảng Ninh khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây mua bán người và đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhiều bị can về các tội “Mua bán người” và “Đánh bạc”.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người” và “Đánh bạc” phát hiện ngày 26/12/2025 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Trong đó, khởi tố các bị can Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải về tội “Mua bán người” theo Điều 150 Bộ luật Hình sự; khởi tố các bị can Phạm Đức An, Lê Đình Luật, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hương, Lương Tuấn Đạt, Hà Thị Hường về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải

Thông tin ban đầu, khoảng 18h50 ngày 26/12/2025, tại khu vực thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hải Lạng và Công an xã Hải Hòa tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos màu trắng, biển kiểm soát 15A-900.18.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có Phạm Đức An (SN 1993, trú tại xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000, trú tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh) và cháu M.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Sơn La). Nhận thấy An và Thảo có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán cháu M.T.N, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hương, Lương Tuấn Đạt, Hà Thị Hường

Quá trình điều tra xác định, Doãn Đình Dương (SN 2006, trú tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, làm quen và dùng thủ đoạn gian dối lừa bán các cháu gái ở các tỉnh vùng cao như Sơn La, Lào Cai… cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, Dương và Khánh đã bán cháu M.T.N cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo là chủ và quản lý quán Karaoke Hồng Trà 2 (thuộc thôn Khe Tiên, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) với giá 17.000.000 đồng.

Các đối tượng Vũ Văn Ích, Trần Quang Nội, Lê Hữu Thắng

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Lê Đình Luật (SN 1986, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tham gia giúp sức cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo mua bán cháu M.T.N.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ Phạm Đức An và Lê Đình Luật còn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Hà (SN 1957, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Hà còn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thị Hương (SN 1984), Lương Tuấn Đạt (SN 1971) và Hà Thị Hường (SN 1979), đều trú tại thành phố Hải Phòng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 7/1/2026 và 11/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự ra Quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Ích (SN 1973, trú tại xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về hành vi đánh bạc; đồng thời tạm giữ Trần Quang Nội (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Lê Hữu Thắng (SN 2001, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

