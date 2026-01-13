Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng lừa bán thuốc Nam "rởm" ở Hà Nội

Các đối tượng đã bàn bạc việc giả danh người bán thuốc Nam, quảng cáo sai sự thật về công dụng chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của bệnh nhân.

Gia Đạt

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo bán thuốc Nam "rởm". Trước đó, vào hồi 16h ngày 9/1/2026, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin trình báo của anh L.H.N (SN 1971, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua thuốc chữa bệnh tại khu vực 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam.

download.png
Các đối tượng trong đường dây bán "thuốc Nam" giả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương làm rõ 3 đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1987, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Ngọ (SN 1956, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, trú tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Qua điều tra, xác định, ngày 7/1/2026, các đối tượng đã bàn bạc việc giả danh người bán thuốc Nam, quảng cáo sai sự thật về công dụng chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện. Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Thị Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giới thiệu bản thân là người quen của bác sĩ, hứa hẹn có thuốc gia truyền chữa khỏi bệnh nặng không cần phẫu thuật.

Khi có người tin tưởng, các đối tượng dẫn nạn nhân đến gặp Nguyễn Văn Ngọc tại khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội. Tại đây, Ngọc trực tiếp đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng công dụng của “thuốc”, thực chất là củ Thiên Ma đã qua xử lý, rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa anh L.H.N số tiền 14 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Ngọc còn khai nhận vào ngày 27/9/2025 đã lừa đảo chiếm đoạt 8 triệu đồng của ông L.T.T (SN 1962, trú tại Hà Nội) với thủ đoạn tương tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự các đối tượng hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

