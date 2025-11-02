Bật mí các thực phẩm tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Các loại rau như rau đay, mồng tơi, rau dền, khoai lang và bí ngô... giúp cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón và thanh nhiệt cơ thể một cách tự nhiên.

Nhiều loại rau quen thuộc, xuất hiện phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của người Việt như rau đay, rau mồng tơi, rau dền... rất tốt cho tiêu hoá, cải thiện tình trạng táo bón.

Rau đay

Rau đay là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều sắt, chất xơ, canxi, nhiều nước và chất nhày, có tác dụng bôi trơn, làm mềm phân, làm tăng lưu chuyển ruột, giúp tống đẩy phân ra ngoài dễ dàng.

Vì vậy, thường dùng tốt cho người kém ăn, chán ăn, khó tiêu, táo bón…Ngoài ra, ăn loại rau này còn giúp giải độc, làm mát cơ thể.

Cách sử dụng rau đay rất đơn giản bằng cách nấu canh rau đay suông hoặc nấu rau đay với cua đồng vừa giúp dễ tiêu, chống táo bón, vừa cung cấp thêm canxi cho cơ thể.

Rau mồng tơi

Mồng tơi không chỉ bổ dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa mà loại rau này còn giúp cơ thể thanh nhiệt, nhuận tràng, rất tốt cho người bị táo bón.

Tác dụng nhuận tràng của rau mồng tơi nhờ chất nhày trong rau làm cho phân mềm, kích thích nhu động ruột. Vì vậy, ăn rau mồng tơi luộc, xào, nấu canh ăn hằng ngày giúp phòng và điều trị táo bón hiệu quả.

Ảnh minh hoạ/Internet

Rau dền

Rau dền là có tác dụng mát gan, thanh nhiệt. Ngoài ra, rau dền có chứa hàm lượng chất xơ cao giúp phòng và cải thiện hiệu quả tình trạng táo bón.

Rau dền có nhiều loại như: dền cơm, dền gai, dền trắng… Loại lá lớn có màu đỏ tía là dền đỏ, có đặc điểm là thân mọng nước, nấu chóng nhừ, nấu canh ăn ngon. Rau dền đỏ chứa nhiều protid, glucid, nhiều vitamin và chất khoáng.

Ăn rau dền đỏ luộc trộn với dầu vừng hoặc bột vừng đen, ăn kèm với cơm. Hoặc dùng rau dền đỏ nấu canh ăn cũng rất hiệu quả với các trường hợp bị táo bón.

Khoai lang

Khoai lang rất giàu vitamin A, C, D, E, K, B6 cùng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Khoai lang cũng giàu chất xơ và khá nhiều protein thực vật.

Ngoài việc cung cấp hàm lượng dinh dưỡng, là nguồn năng lượng tốt cho cơ thể, khoai lang còn được sử dụng phổ biến cho người bị táo bón vì nó có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Khoai lang chứa nhiều chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, thúc đẩy quá trình tống chất thải ra khỏi đường tiêu hóa. Chất xơ trong khoai lang còn tạo môi trường để vi khuẩn có lợi trong ruột kết phát triển và giữ cho các tế bào niêm mạc ruột luôn khỏe mạnh.

Bí ngô

Bí ngô là một nguồn chất xơ tốt giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh, giúp điều hòa nhu động ruột, phòng ngừa táo bón.

Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Do chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón.

Bí ngô thường được sử dụng để nấu canh ăn hay nấu chè bí ngô kết hợp với đậu xanh cũng rất tốt cho người bị táo bón do đậu xanh cũng là thực phẩm có tính mát và giàu chất xơ giúp duy trì hệ thống tiêu hóa luôn ổn định, tốt cho sức khỏe đường ruột.

Rau diếp cá

Rau diếp cá là loại rau có mùi tanh và vị cay nhẹ, được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả nhờ các thành phần giàu dinh dưỡng. Trong đó, chất xơ trong rau diếp cá là loại chất xơ hoà tan có khả năng giữ nước giúp làm mềm phân và giúp phân di chuyển dễ dàng hơn.

Đồng thời, loại chất xơ này còn có tác dụng tăng lợi khuẩn và tăng sức đề kháng cho hệ miễn dịch đường ruột. Ngoài ra, rau diếp cá còn chứa lượng tinh dầu với đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn tốt cho cơ thể. Rau diếp cá có thể ăn sống trong các món cuốn hoặc hãm nước từ loại rau này để dùng.

Rau diếp cá có chức năng làm mềm phân và tăng lợi khuẩn đường ruột. Ảnh minh hoạ/Internet

Đậu bắp

Trong mỗi 100g đậu bắp có chứa 3.2g chất xơ cùng các loại khoáng chất như Natri 7mg, Kali 299 mg, Sắt, Magie 57mg, nhóm vitamin B6, vitamin C. Có thể thấy đậu bắp là loại rau có giàu chất xơ, bên cạnh đó chúng còn chứa collagen và mucopolysacarit. Đây là các hoạt chất tạo độ nhầy trong đậu bắp có tác dụng tạo môi trường để lợi khuẩn phát triển.

Nhờ đó, thường xuyên sử dụng đậu bắp giúp làm mềm phân, bôi trơn ruột giúp cải thiện triệu chứng táo bón đồng thời tăng sức đề kháng cho hệ tiêu hoá. Các món ăn thường chế biến từ đậu bắp như luộc chấm các món kho, nấu canh, đậu bắp nướng, đậu bắp xào bò,...