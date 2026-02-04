Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gỗ quý mán đỉa ở Quảng Trị

Hai người đàn ông ở Quảng Trị vận chuyển 35kg gỗ mán đỉa qua khu vực rừng đặc dụng vừa bị phát hiện và bắt giữ. Vụ việc diễn ra trước làn sóng săn lùng loại cây này của thương lái Trung Quốc với giá tiền triệu mỗi kilogam.

Theo Hoàng Nam/Báo Tiền Phong

Ngày 4/2, Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lâm Thủy phát hiện, ngăn chặn một vụ tại khu vực bản Xà Khía.

Hai người đàn ông cùng tang vật.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông là Võ Tin và Võ Văn Niệm (cùng trú xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển hai xe mô tô chở theo lâm sản không có giấy tờ hợp pháp. , được chia thành ba túi, trong đó một xe chở khoảng 20kg, xe còn lại chở 15kg.

Toàn bộ số lâm sản cùng phương tiện liên quan đã được lập biên bản, bàn giao cho Trạm Kiểm lâm Lâm Thủy (thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Khe Nước Trong – Động Châu) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, , phân bố chủ yếu ở các vùng núi đất, nơi hệ sinh thái còn tương đối nguyên sinh. Thời gian gần đây, do nhu cầu thu mua tăng đột biến, việc khai thác tự phát đang khiến loài cây này đối mặt nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.

Trước đó, như Báo Tiền Phong phản ánh, nhiều cánh rừng tự nhiên phía Bắc tỉnh Quảng Trị trở nên nhộn nhạo khi hàng chục nhóm người liên tục vào rừng sâu tìm kiếm gỗ mán đỉa. Nguyên nhân xuất phát từ việc thương lái Trung Quốc thu mua loại gỗ này với mức giá được cho là “trên trời”, lên tới 1–3 triệu đồng/kg, tùy khối gỗ có nhiều dầu, màu sắc đẹp.

Gỗ mán đỉa có màu nâu đỏ, chứa nhiều dầu.
Gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) trước đây chỉ được xếp vào nhóm gỗ tạp, chủ yếu dùng làm khung cửa, trụ mỏ hoặc đồ gia dụng giá rẻ. Lá mán đỉa còn được sử dụng trong y học dân gian để trị ghẻ, làm thuốc nhuộm. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện thông tin thu mua với mục đích phong thủy, giá trị của loại gỗ này bất ngờ bị đẩy lên cao, kéo theo hệ lụy xâm hại rừng tự nhiên.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không vì lợi nhuận trước mắt mà tiếp tay cho việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

tienphong.vn
#gỗ mán đỉa #Quảng Trị #vận chuyển trái phép #lâm sản #thu mua gỗ #rừng tự nhiên

