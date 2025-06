Bắt giữ 5 đối tượng tron vụ hàng loạt 'quái xế' náo loạn phố

Liên quan tới nhóm các quái xế tụ tập, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ gây náo loạn phố trung tâm, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Phạm Bá Hiếu (SN 1999), Bùi Anh Trung (SN 2004), Vũ Thị Hà (SN 2003), Đỗ Duy Hưng (SN 2003) và Trần Anh Vũ (SN 2002) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, thực hiện kế hoạch HP22 của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, rạng sáng 15/6, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì lực lượng HP22 đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện một số đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy che biển kiểm soát, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ dọc các tuyến phố trung tâm như: Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, Hồ Sen, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong...

Đáng chú ý, một số đối tượng đã phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và tương tác đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng.

