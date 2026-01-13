Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn ‘nữ quái’ trộm cắp tài sản tại siêu thị Winmart Hải Phòng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt bị cảnh sát bắt quả tang khi có hành vi trộm cắp tài sản tại siêu thị Winmart số 55 đường Đoàn Kết, phường Hải An.

Hải Ninh

Ngày 13/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, tối ngày 8/1, tại siêu thị Winmart số 55 đường Đoàn Kết, phường Hải An, TP Hải Phòng, Công an phường Hải An kết hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại số 49B/348 Trần Nguyên Hãn, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) có hành vi trộm cắp 10 lọ ngăn mùi dán nhãn mác NIVEA.

76655.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trước đó, trên địa bàn phường Hải An trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản trong các siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt khai nhận, đối tượng vào trước gom những đồ có giá trị vào một khu vực, đối tượng vào sau giả vờ mua hàng hoá rồi cất giấu số tài sản đồng bọn đã gom sẵn, hành vi diễn ra nhanh chóng làm mất cảnh giác của nhân viên bán hàng.

Công an phường Hải An đã đề nghị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng án để xử lý đối tượng liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
