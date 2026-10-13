Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt “đạo chích” đột nhập bệnh viện trộm cắp điện thoại ở Quảng Trị

Lợi dụng đêm khuya, Lê Văn Lợi đã đột nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (Quảng Trị) lấy trộm điện thoại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 13/10, thông tin từ Công an xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1998, trú tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào đêm 06/10, trong lúc chăm sóc vợ đang điều trị tại phòng bệnh số 12, Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, ông Trương Văn Ny (SN 1955, trú tại thôn Xuân Hạ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) bị mất trộm 01 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng.

1791544707962-574633508945033511-574633508945033511-a11ca2ca76a9e3308208c5abde2f0f1e.jpg
Đối tượng Lê Văn Lợi cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lệ Thủy đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 7/10, lực lượng Công an đã xác định Lê Văn Lợi (SN 1998, trú tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Qua công tác truy tìm, Công an xã Lệ Thủy đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Lợi tại khu vực phường Đồng Hới (Quảng Trị) và thu hồi chiếc điện thoại bị mất trộm.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thu giữ thêm 01 điện thoại iPhone 13, được xác định là tài sản có liên quan đến hành vi trộm cắp của Lê Văn Lợi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.
#Trộm cắp #điện thoạt #bệnh viện #đạo chích #sa lưới #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nóng đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn trong quá trình cầm cố điện thoại, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, Quảng Trị) đã dùng dao đâm chủ tiệm cầm đồ tử vong.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng C. (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn, là mẹ đẻ của anh C.) có tiếng xô xát, đánh nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Vừa ra tù, nam thanh niên tiếp tục đi trộm xe máy

Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Thanh Thái (An Giang) đã lẻn vào cửa hàng xăng dầu lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Ngày 1/3, thông tin từ Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thái (SN: 2006, trú xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, khoảng 10h55’ ngày 26/2, Nguyễn Thanh Thái đến khu vực cửa hàng xăng dầu D.T (ấp 3, xã Tri Tôn) lấy trộm chiếc xe máy của anh Đ.T.L (trú ấp 5, xã Tri Tôn), rồi nhanh chân tẩu thoát.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nóng kẻ đột nhập nhà dân cướp tài sản ở Quảng Trị

Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an phường Đông Hà cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50 ngày 24/2, trong lúc bà Phạm Thị Mỵ (SN 1947, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà) đang ngủ, một nam thanh niên đã lẻn vào nhà, dùng vũ lực đe dọa, khống chế bà cướp một đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới