Hà Nội

Bất chấp mưa gió, người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh A80

Xã hội

Bất chấp mưa gió, người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh A80

Từ tối 26/8 tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, rất nhiều người dân đã dựng lều, che ô ngồi giữ chỗ để xem sơ duyệt diễu binh A80, mặc trời đang mưa lớn.

Thiên Anh
Bất chấp những cơn mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 5, hàng ngàn người dân vẫn kiên trì bám trụ, xếp thành những hàng dài trên các tuyến phố dẫn về khu vực Quảng trường Ba Đình, nóng lòng chờ đợi được chứng kiến buổi sơ duyệt của các lực lượng vũ trang cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Đường Trần Phú lúc 7h những vị trí đẹp nhất gần như đã kín chỗ.
Lòng đường còn loang loáng nước mưa, không khí vẫn mang theo hơi ẩm, nhưng dường như không gì có thể làm nguội đi lòng yêu nước và sự háo hức của người dân Thủ đô cũng như từ các tỉnh thành lân cận đổ về.
Từ đêm ngày 26/8, nhiều người đã mang theo ghế nhỏ, những chai nước và những tấm áo mưa tiện lợi, tìm cho mình một vị trí lý tưởng.
Họ là những cựu chiến binh tóc bạc phơ, những gia đình có con em đang tham gia diễu binh và cả những bạn trẻ thế hệ mới, tất cả cùng chung một niềm mong mỏi.
Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc nhỏ, bác Nguyễn Mạnh Hùng (72 tuổi, quận Ba Đình) chia sẻ: "Mấy hôm nay nghe tin bão rồi mưa suốt, tôi cũng lo. Nhưng đây là sự kiện 80 năm mới có một lần, mưa gió sá gì! Phải đi, phải đến xem để thấy được khí thế hào hùng của dân tộc, để sống lại những năm tháng tuổi trẻ và để con cháu mình hiểu thêm về lịch sử đất nước".
​Buổi sơ duyệt được xem là một trong những lần hợp luyện quan trọng, trước khi các lực lượng bước vào giai đoạn tổng duyệt chính thức tại Quảng trường Ba Đình.
Với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện khí tài hiện đại, quy mô của buổi sơ duyệt thực sự sẽ gây choáng ngợp.
Một số hình ảnh do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận sáng nay.
Thiên Anh
